專題報導》反核大國為何集體向現實低頭？全球能源大洗牌

總統賴清德鬆口要重啟核二、核三廠，引發熱烈討論。圖為核三廠。（資料照）

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「非核家園」曾是朝野共識！民進黨：重啟核電3前提不變

過去數十年，「非核」曾是多數先進國家能源政策的重要價值。然而，觀察近年國際局勢與能源結構劇烈變動，各國正重新盤點核能的戰略地位，特別是2021年後，面對「能源安全」與「淨零排放」的壓力交織，多個昔日反核的國家開始逐步轉向，甚至明確回到擁核路線。從時間軸與政策決策切入，這場全球能源政策大洗牌可歸納三種樣貌。

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一、明確宣布政策逆轉：日本、南韓政策明確轉向、且有清楚時間節點

日本在2011年發生福島核災後，全面停用核電並形成強烈的反核社會氛圍，卻在2022年8月出現轉折，時任首相岸田文雄拍板「最大限度利用核能」，不僅重啟既有機組，也將投入研發新一代反應爐。2023年2月，日本內閣通過《GX（綠色轉型）基本方針》，正式告別「去核」政策，並允許延長核電廠運轉年限超過60年，隨著2024至2025年間多座核電機組陸續重啟，日本正式回歸核能階段。

南韓的轉變同樣劇烈，2017年文在寅政府推動「去核政策」，停止新建核電並逐步淘汰既有機組。然而，2022年5月尹錫悅上任總統後，隨即推翻政策，提出「恢復核能比重」與「重啟核電建設」；同年7月，南韓公布《新政府能源政策方向》，明定核電占比提升至30%以上。2023至2025年，南韓不僅恢復國內核電計畫，也積極搶攻波蘭、阿聯等核電市場，成為全球核能供應鏈的重要角色。

二、延役務實型：俄烏戰爭爆發，比利時被迫政策轉向

比利時早在2003年就立法決定逐步廢核，原訂2025年關閉境內所有核電廠。然而，2022年2月爆發俄烏戰爭，歐洲能源供應危機急遽升高。面對天然氣價格飆漲與供電不穩，比利時政府同年3月宣布，兩座核電機組（Doel 4與Tihange 3）延役10年。2023年更與法國能源公司Engie達成協議，確保運轉期限延至2035年。

這一決策顯示，即使長期反核的國家，在能源安全與經濟壓力下，仍必須重新調整政策。比利時雖未在政治論述上全面擁核，但在實務上已承認核能仍不可或缺。

三、討論鬆動型：德國反核共識出現裂解

德國在2011年福島事件後，由梅克爾政府決定全面廢核，並於2023年4月15日正式關閉最後3座核電廠。值得注意的是，隨著俄烏戰爭衝擊能源供應，德國2022年一度延後核電廠的關閉時程，顯示政策已出現壓力。進入2024至2025年，德國國內對核能的討論逐漸升溫，特別是基督教民主聯盟（CDU）與部分產業界，開始主張重新評估核能，甚至研究小型模組化反應爐（SMR）。

雖然目前德國政府尚未宣布回頭，但反核已不再是無可動搖的共識。能源價格高漲與工業競爭力流失，使核能議題重新進入公共討論空間。

綜觀各國政策轉向的時間點，多集中在2022年俄烏戰爭之後，充分顯示「能源政策」與「地緣政治」的高度連動。當能源安全成為首要考量，核能因其穩定與可控特性，再次被納入政策核心。在全球淨零排放目標下，核能也被重新定義為低碳能源，有助於彌補再生能源的間歇性問題。另能源價格與產業競爭力壓力，也迫使政府採取更務實的能源組合策略。

更深層的意涵在於，核能正從單純的能源選項，轉變為國家戰略資產。無論是能源自主、供應鏈安全，或新一代核能技術競爭（如SMR），都使核能重新回到國際政治與經濟競爭的核心位置。

整體而言，當前國際趨勢並非盲目的「全面擁核」，而是進入一個「務實調整」的新階段，各國不再以單一價值決定能源政策，而是在安全、成本與減碳之間尋求平衡。當能源問題與國家安全、經濟發展深度交織，核能已不再只是被淘汰的過去，而是重新被納入未來選項。這場從反核到回核的轉變，所反映的，是一個更加現實、也更加複雜的全球能源新局。

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