蕭美琴邀歐洲使節訪慈濟 展現民間防救災軟實力

慈濟展示了災民安置「七寶」，包括可快速展開的福慧床、福慧桌椅及折疊隔屏，副總統蕭美琴進行說明。（總統府提供）

副總統蕭美琴昨邀請歐洲經貿辦事處、德國在台協會、芬蘭商務辦事處、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處等人前往慈濟花蓮靜思堂，向國際使節展示台灣民間團體在防救災領域的動員能力、安置收容的創新研發，展現兼顧「效率」與「尊重」的人道救援軟實力。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文致歡迎詞，並由基金會全球合作暨青年發展室專員歐友涵介紹慈濟，說明慈濟自創立以來，逐步拓展慈善、醫療、教育與人文志業，並與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌。在救災部分，秉持「六安」原則：安身、安生、安心、安學、安養山林與安居，更因應受助者需求，研發各種防救災工具。

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慈濟基金會以花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件為例，說明大規模動員與分工模式。基金會指出，去年9月24日慈濟前往光復鄉勘災後，25日起慈濟志工投入清淤與關懷行動，並結合各界力量投入環境復原。面對上萬名救災人員湧入，慈濟除供應便當，更於光復站前設置行動廚房，即時提供熱食；針對認養清淤的區域，慈濟以圖資掌握進度、分配動線、調度人力等，期望在大量人力投入時有條不紊。

淨斯科技總監蔡昇倫博士現場展示災民安置「七寶」，包括可快速展開的福慧床、福慧桌椅及折疊隔屏。蔡昇倫特別介紹了最新研發、外型如行李箱般的「福慧收納櫃」，附有滑輪拉桿方便移動。他指出，研發初衷源於證嚴法師對災民的悲心：「受災民眾也需要私人空間與安置物品的地方，這不僅是生活便利，更是為了守護受災者的隱私與尊嚴。」

使節代表紛紛提出針對慈濟的人力動員、規劃分配、物資管理與日常運用、還有如何克服突發災難時人潮湧入、對設備可能操作不熟練的問題。慈濟團隊回應，所有研發物資皆考量「減少倉儲空間」的需求，採摺疊式設計分布於各地據點。針對突發災難時，慈濟強調「平時演習」的重要性，這些設備平時透過志工培訓、與當地公部門防災演練，確保災難發生時能立即上手；若遇人手不足，採取「種子教學」模式。

慈濟展示安置災民的用品，蕭美琴副總統與歐洲代表體驗收納與展開方式。（總統府提供）

慈濟展示安置災民的用品，蕭美琴副總統與歐洲代表體驗收納與展開方式。（總統府提供）

慈濟專員歐友涵介紹慈濟在救災秉持「六安」原則：安身、安生、安心、安學、安養山林（慈濟提供）

慈濟展示了安置災民的用品，歐洲代表體驗收納與展開方式。（總統府提供）

蕭美琴副總統（左四）3月21日邀請多位歐洲駐台代表前往慈濟花蓮靜思堂。（慈濟慈善事業基提供）

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