為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中「白色瑜珈」上百人參與 療癒身心也做公益

    2026/03/22 06:53 記者蔡淑媛／台中報導
    上百人參與白色瑜珈也做公益，捐款10萬元給印度慈恩小學教育脫貧計畫。（孫彩玲提供）

    上百人參與白色瑜珈也做公益，捐款10萬元給印度慈恩小學教育脫貧計畫。（孫彩玲提供）

    瑜珈品牌Mukasa慕卡莎今天表示，週末舉辦「白色瑜珈」公益活動，由音樂製作人郭蘅祈（郭子）領唱，上百人響應「純白 Dress Code」，結合肢體流動與聲音能量，希望幫助現代人找回內在平衡，主辦單位也捐出10萬元給「印度慈恩小學」教育脫貧計畫，將善意傳遞回發源地。

    郭蘅祈帶領百人齊聲唱誦，呼應瑜珈「由外向內」的精神，歌詞蘊含深遠祝福：祈願帶領「從表象回歸真實」、「從黑暗走向光明」、「從束縛走向永恆」，氛圍莊嚴、充滿力量，讓參與者在和諧的音場，體會回歸真實自我帶來的安定感。

    慕卡莎執行長孫彩玲是資深貓奴，她說，一次在南投山區救援一隻體型嬌小卻懷有身孕的流浪白貓，將貓媽媽與順利產下的3隻幼貓，安置在瑜珈教室，順勢推出每週固定的貓咪瑜珈課程，讓學員在伸展時，能享受貓咪穿梭在瑜珈墊上的幸福陪伴。

    孫彩玲說，救助當下覺得是在幫助生命，日子久了才發現，被深深療癒的，其實是自己與教室裡的每個師生，這次在台中文心森林公園舉辦白色瑜珈，上百人參與，活動療癒身心，也做公益，與學員和泳裝品牌Marium，共捐10萬元，將全數捐贈給由佛學暨瑜珈博士天崧法師創立的「印度慈恩小學」，將這份善意，傳遞回發源地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播