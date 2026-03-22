台中「白色瑜珈」上百人參與 療癒身心也做公益

上百人參與白色瑜珈也做公益，捐款10萬元給印度慈恩小學教育脫貧計畫。（孫彩玲提供）

瑜珈品牌Mukasa慕卡莎今天表示，週末舉辦「白色瑜珈」公益活動，由音樂製作人郭蘅祈（郭子）領唱，上百人響應「純白 Dress Code」，結合肢體流動與聲音能量，希望幫助現代人找回內在平衡，主辦單位也捐出10萬元給「印度慈恩小學」教育脫貧計畫，將善意傳遞回發源地。

郭蘅祈帶領百人齊聲唱誦，呼應瑜珈「由外向內」的精神，歌詞蘊含深遠祝福：祈願帶領「從表象回歸真實」、「從黑暗走向光明」、「從束縛走向永恆」，氛圍莊嚴、充滿力量，讓參與者在和諧的音場，體會回歸真實自我帶來的安定感。

請繼續往下閱讀...

慕卡莎執行長孫彩玲是資深貓奴，她說，一次在南投山區救援一隻體型嬌小卻懷有身孕的流浪白貓，將貓媽媽與順利產下的3隻幼貓，安置在瑜珈教室，順勢推出每週固定的貓咪瑜珈課程，讓學員在伸展時，能享受貓咪穿梭在瑜珈墊上的幸福陪伴。

孫彩玲說，救助當下覺得是在幫助生命，日子久了才發現，被深深療癒的，其實是自己與教室裡的每個師生，這次在台中文心森林公園舉辦白色瑜珈，上百人參與，活動療癒身心，也做公益，與學員和泳裝品牌Marium，共捐10萬元，將全數捐贈給由佛學暨瑜珈博士天崧法師創立的「印度慈恩小學」，將這份善意，傳遞回發源地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法