台東市康樂里的「101」要變漂亮了！逾半世紀大水塔啟動彩繪工程

康樂大水塔雖然不高，但在周遭建物中突出，是在地人心中的「101」。（記者黃明堂攝）

在台東市康樂里大圳溝旁，矗立著一座承載逾半世紀農村記憶的大水塔。這座高度僅約三層樓的建築，在當地里民心中卻有著如「台北101」般的指標地位。里長張鈞晨近日於社群平台宣布，為了守護這座社區地標，水塔將展開彩繪整理工程，預計於五月中旬以全新面貌與鄉親見面。

這座由水利會興建的灌溉水塔，早期扮演著極其關鍵的角色。由於鄰近農地地勢較高，當年必須將卑南大圳的水抽取至塔頂，再利用重力位能灌溉下游數百公頃的農田。在豐年機場尚未興建的年代，這座水塔的供水範圍遠達頂寮地區，不僅是農業社會的重要供水設施，更是農民賴以生存的命脈，許多中壯輩里民皆是在它的見證下成長。

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隨著名稱與地標意義的深化，康樂大水塔早已融入居民的日常。早期康樂地區多為低矮平房，這座位於路口的高聳建築自然成為民眾指引方向、相約碰面的「老地方」。然而，歷經數十載風吹日曬，水塔外觀已出現斑駁與失修痕跡。為此，里長張鈞晨積極推動美化計畫，希望透過彩繪工程讓老地標重獲新生，成為康樂里最亮眼的門面。

張鈞晨說，彩繪施工時間持續至5月17日。施工期間，水塔周邊搭建鷹架以利作業，他也特別提醒路過行人與車輛務必注意安全。他強調「康樂的事，我會盯著」，承諾會持續關注施工進度，確保這座滿載老康樂人情感的水塔，能華麗轉身，繼續陪伴下一個世代。

康樂大水塔雖然不高，但是在地人心中的「101」。（記者黃明堂攝）

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