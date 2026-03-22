03/22各報重點新聞一覽

美國駐聯合國代表瓦爾茲重申反對中國刻意扭曲聯大第2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。（美聯社檔案照）

自由時報

美駐聯合國代表：中國扭曲2758決議 孤立台灣 美持續支持台灣 參與國際組織

面對中國持續打壓我國國際空間，美國駐聯合國代表瓦爾茲廿日指出，持續支持台灣有意義參與國際組織，並重申反對中國刻意扭曲聯大第二七五八號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。

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核三再運轉計畫 27日送核安會 若要2028重啟 年底需採購新燃料棒

核三有望重啟，台電擬二十七日提交核三廠「再運轉計畫」給核安會，同步展開執行再運轉計畫，最終把執行結果送審、獲得執照後才可重啟；至於核三重啟可運轉年限需視機組安檢後狀態，據透露，台電將先訂購一批新燃料棒，最少運轉一．五年，若配合要趕二〇二八年重啟，預計今年底就需採購新燃料棒，經費將在明年追加預算。

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「中國機器人跳來跳去 好看頭而已」 魏哲家：95%機器人大腦 台積電製造

亞洲大學昨頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家。魏哲家發表演說時，除感謝家人及台積電創辦人張忠謀，也強調AI技術對於製造機器人服務人類很重要；直言中國一直弄機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，機器人大腦九十五％由台積電製造。

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聯合報

月底送審 總統：核2核3具重啟條件

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。

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中油難撐 吸收34億 油價仍得大漲

中東戰爭持續推升國際油價，中油吸收漲幅，但在國內汽柴油價格凍漲後，本周撐不住還是得漲。中油昨天宣布，自廿三日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲一點八元及一點四元，其中，九五無鉛汽油調漲後每公升卅二點二元，創下二○二三年十月以來新高。

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中國時報

賴清德：核二、核三具重啟條件

賴清德總統21日在台中出席中台灣指標性商會「磐石會」會長交接典禮，針對企業界最憂心的缺電議題拋出政策震撼彈，賴總統首度明確表示，立法院通過《核管法》後，政府已確認核二、核三廠具備重啟條件，台電預計將在3月底前，正式將重啟計畫送交核安會審議，並以重啟後繼續運作10年為基準，與美商簽約進行核二、核三廠的安全審查。

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靠加薪募兵 成效北不如南

國軍人力長期不足，現今採「加薪」的招募思維只能治標不治本。軍方人士坦言，國軍加薪的誘因，在南北有不小的差異，加薪幅度對北部官兵誘因有限，北部部隊招募仍有困難；此外，現有「增加加給」模式，中階軍官的薪資比戰鬥部隊的初階軍士官還少，落差甚至可達1萬元，中階軍官不如歸去，造成國軍人力結構失衡。

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台電擬27日提交核三廠「再運轉計畫」給核安會，若配合要趕2028年重啟，預計今年底就需採購新燃料棒。（資料照，台電提供）

台積電董事長魏哲家昨獲亞洲大學頒發名譽博士學位，發表演說時強調機器人大腦95％由台積電製造。（記者陳建志攝）

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