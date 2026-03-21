3隻惡犬狂咬老婦200處傷口 狗狗專家：遇到惡犬「不要尖叫」理由曝光了

彰化縣老婦被3隻惡狗追咬，全都沒有繫繩。（吳錦譚提供）

彰化縣埤頭鄉傳出3隻惡犬咬傷老婦造成200處傷口，鹿港鎮鹿和訓犬學校校長楊暐楨表示，面對惡犬在路上追趕，不要尖叫刺激牠，如果是走路的話，雙眼對視狗狗，蹲下並假裝拿石頭；如果是騎腳踏車或是機車的話，最好還是加速離開是上策。

楊暐楨指出，無論是有飼主放養的狗狗，還是流浪狗，都會對經常出沒的地方認為是自己的地盤，也就是「佔地為王」，因此對於路過人車都會認為是侵入地盤，才會衝出來追趕。因此，呼籲飼主應該要把狗狗繫繩，不該任意放養，須善盡管束責任。

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彰化市長林世賢從政之前是獸醫師，他認為，當碰到狗狗追趕時，除非可以跑得比狗快，不然很可能在緊張下會更危險，他建議停下來，雙眼與狗狗對視，假裝撿石頭比較好。

林世賢強調，狗狗管理最重要的是植入晶片，因此，應該全面提高植入晶片率，才能避免飼主棄養或是任意放養，同時建立動物警察制度，由動防所與動物警察配合調閱監視器與植入晶片雙管齊下，才能終止一再傳出放養狗狗攻擊人的事件。

彰化老婦被惡狗追咬到全身是傷，約有200處傷口。（吳錦譚提供）

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