偏鄉人口剩9395人 台南北門區運動會、慶祝兒童節照樣辦得很熱鬧

台南市北門區中小學聯合運動會登場。（北門公所提供）

台南市北門區中小學聯合運動會今天（21日）在北門國中舉辦，北門區1所國中、5所國小約有600位師生參加，還有闖關遊戲、各機關攤位，活動照樣辦得熱鬧。

北門國中以擂鼓表演為運動會揭開序幕，文山、三慈、蚵寮國小3校聯合大會舞展現學生的青春和藝術創意，力與美的呈現。

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北門區長林建男表示，教育與健康是城市發展的基石，北門區中小學運動會以團體賽為主軸，除傳統跑步接力等競賽外，另融入趣味活動項目，展現學生的體能與合作精神，運動會不僅展示北門區的校園活力，更體現台南市推動五育均衡的努力，讓偏鄉學子也能全方面發展。

運動會由北門公所、二重港仁安宮及雲豹能源科技領銜主辦，號召里長、社團、社區力量參與，支持北門孩子們在競賽中培養健康的身心與團隊合作精神；立委陳亭妃也到場和學生同樂，鼓勵親師生。

運動會表揚各校模範兒童、優秀學子、久任教師，小北慈善基金會也分送兒童節禮物給全區學子。現場另邀周邊如衛生所、消防隊及學校等設攤，進行業務宣導及趣味闖關遊戲，為學生創造多元成長的美好回憶，像北門消防分隊以趣味十足的「轉轉樂」互動遊戲，教導學生學習防災知識。

台南市北門區中小學聯合運動會消防隊宣導活動送獎品，人氣爆棚。（北門消防分隊提供）

台南市北門區中小學聯合運動會有趣味競賽，融入擲筊更有趣。（北門公所提供）

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