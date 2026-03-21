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    首頁 > 生活

    泰國櫻王盛開！南化寶光聖堂花旗木粉紅浪漫 玩氣墊遊戲看火舞

    2026/03/21 20:36 記者吳俊鋒／台南報導
    寶光聖堂的花旗木陸續綻放，大佛手旁的「泰國櫻王」盛開中。（記者吳俊鋒攝）

    寶光聖堂的花旗木陸續綻放，大佛手旁的「泰國櫻王」盛開中。（記者吳俊鋒攝）

    台南市南化區一貫道玉山寶光聖堂栽種了超過200株花旗木，陸續綻放，尤其大佛手造景旁的「泰國櫻王」正盛開，公所結合轄內知名的黑糖、蜂蜜等，舉辦為期3個週休的產業觀光推廣活動，假日市集今天（21日）起登場，歡迎大家一起來感受粉紅浪漫。

    南化區長徐全立說，花旗木又稱為「泰國櫻」，寶光聖堂20年前引進，滿開時，粉紅炸裂的美景引人入勝，成為建築特色之外，季節限定的觀光亮點，花旗木已開始綻放。

    「南化糖蜜浪漫遇、寶光花旗尋覓境」活動今天起登場，3月下旬的2個週休，以及清明連假等都有假日市集，展售地方特色，還有沉浸式食農體，以及特技、魔術等表演，更有火舞秀，引進大型氣墊遊戲，加上集點闖關，熱鬧行銷產業與觀光。

    徐全立專程視察寶光聖堂，園區花旗木現階段的整體綻放率逾30％，他預估，清明連假時可以開到7成，推薦先來大佛手旁遊賞泰國櫻王，現場已是拍照、打卡網美景點，值得提前造訪。

    寶光聖堂的花旗木陸續綻放，吸引民眾遊賞，是拍照、打卡的網美景點。（記者吳俊鋒攝）

    寶光聖堂的花旗木陸續綻放，吸引民眾遊賞，是拍照、打卡的網美景點。（記者吳俊鋒攝）

    天氣逐漸炎熱，寶光聖堂的花旗木陸續綻放。（記者吳俊鋒攝）

    天氣逐漸炎熱，寶光聖堂的花旗木陸續綻放。（記者吳俊鋒攝）

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