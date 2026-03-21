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    首頁 > 生活

    彰化溪州焚化爐將歲休1個月 垃圾山不再來原因曝

    2026/03/21 20:04 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣溪州焚化廠即將進行歲休。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠即將進行歲休。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠已公告4月7日到5月1日進行停爐歲休，歲休期間將管制事業廢棄物減量進場，但事業廚餘將會照收。環保局強調，貯坑可暫置約1萬噸的垃圾量，同時與外縣市有「以量換量」互惠機制，家戶垃圾收運不會受到影響。

    環保局長江培根指出，彰化縣收運的家戶垃圾每月約有2萬公噸，溪州焚化廠內有1號爐與2號爐，每月焚化量在2.6萬到2.7萬公噸之間，1號爐與2號爐的歲休時間會錯開，兩爐都同時歲休時間只有3、4天，也就是受影響的垃圾量不到1萬公噸。

    為了避免收運家戶垃圾露天堆放，溪州焚化廠的貯坑約可容納1.3萬公噸垃圾，目前正在全力降低存放量到3、4000公噸，等到歲休開始，貯坑就有1萬公噸的存放量，加上垃圾分類有成，讓彰化縣不會因為焚化廠歲休，就讓彰化市草仔埔垃圾轉運站長出垃圾山，成為市民的惡夢。

    江培根強調，因為彰化縣與其它縣市「互惠機制」，也就是彼此在焚化廠歲休期間相互支援，原則就是「以量換量」，可以解決垃圾暫置場的惡臭與衛生問題。

    而在焚化廠歲休期間經常上演的垃圾車大排長龍情況，江培根強調，這大多是在歲休後期的特定尖峰時段，希望各地垃圾車能夠錯開時間，節省進場時間。

    彰化縣溪州焚化廠歲休期間，家戶垃圾清運完全不受影響。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠歲休期間，家戶垃圾清運完全不受影響。（彰化縣環保局提供）

    以往每到溪州焚化廠歲休，彰化市草仔埔垃圾轉運站就會長出垃圾山。（彰化縣環保局提供）

    以往每到溪州焚化廠歲休，彰化市草仔埔垃圾轉運站就會長出垃圾山。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠即將進行歲休。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠即將進行歲休。（彰化縣環保局提供）

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