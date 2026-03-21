堅決反對核二、核三再運轉 廢核平台：勿將核安當兒戲

總統賴清德鬆口要重啟核二、核三廠，全國廢核行動平台嚴正聲明，堅決反對核二、核三再運轉。圖為核三廠。（資料照）

總統賴清德今（21日）在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送審；此話一出，遭到外界質疑與民進黨過去「非核家園」政策不符，全國廢核行動平台晚間也發布嚴正聲明，警示賴清德「勿將核安當兒戲」，堅決反對核二、核三再運轉。

廢核平台聲明表示，核廢、核安、共識問題目前皆無解，台灣地狹人稠，無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉；核三公投結果未過門檻視為否決，核二早已進入除役，本就沒有「依法行政」的必要，如今總統發言自失身分，顯示其妥協重啟的心態，實在荒唐。

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廢核平台認為，以「行政程序」為由，讓核二、核三的再運轉先啟動重啟程序，再進行安全檢查，讓人質疑是否會以政治壓力，壓縮加快審查時程？核安不是兒戲，不論反核或是擁核，朝野都應正視此危機，核安審查不應淪於形式與口號，如此倒行逆施，恐造成災難性後果。

廢核平台指出，特別是核三廠地質安全與成本風險極高，恆春斷層穿越廠區，距核島僅900公尺，1號機下方有斷層剪裂帶，2號機位於背斜軸上，地震時可能承受自下而上的剪力破壞，廠房耐震設計僅0.4g，仍遠低於台電最新評估1.384g，冷卻系統與燃料池恐難承極端地震，全面耐震補強所需工程與經費至今未明。

廢核平台也估算，延役成本同樣驚人，如美國類似機型延役5年即需約3892億元台幣，電價約每度4元，非低價電力來源；至於「所謂因應AI用電，所以需要核電」的說法，更是無視國際科技巨頭多有RE100承諾，針對再生能源的投資，遠高於核電，且亦有研究指出台灣無需核電，也可讓未來資料中心用電絕大比例來自無碳電力。

廢核平台強調，總統發言失當，違背過去競選承諾，也未認真看待核安檢查的專業性，更沒有達到其宣稱「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則，不但無視朝野反對聲音，更跳過社會溝通程序，缺乏民主討論，過去民進黨長年的反核主張，豈能因總統如此輕率的發言就能交代？

基於地質風險、老舊機組與核廢困境，廢核平台堅決反對賴總統一意孤行，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退。

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