在走馬瀨農場揮灑創意 生達盃公益寫生530兒童畫畫同樂

第41屆生達盃兒童學生比賽在走馬瀨農場舉行，大小朋友齊聚。（范道南文教基金會提供）

財團法人范道南文教基金會主辦的「第41屆生達盃兒童寫生比賽」，今天在台南大內走馬瀨農場舉行，來自全國各地530名小朋友參與，孩子們在遼闊的綠意環境中揮灑創意，以畫筆描繪自然景觀、人文風情，甚至是可愛動物等，還規劃扎根淨零、永續的教育課程，透過公益活動，鼓勵更多家庭親近生態、接觸藝術，園區內歡笑聲洋溢。

生達盃寫生比賽以提倡美術風氣、鼓勵兒童自由創作等為宗旨，成為小朋友展現潛能的重要平台，深受各界肯定，主辦單位表示，過去2年於頑皮世界舉辦，獲得熱烈迴響，今天則結合走馬瀨農場，藉由豐富的自然生態環境，提供更多元的繪畫題材，有外縣市的才藝班老師，號召家長、學生，包車前來。

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走馬瀨農場全新打造的大型地標「彩虹馬」，以及星球親子館，引進一些可愛動物，目前也展出畫家洪翔鵬的藝術作品，還有射箭、高爾夫、腳踏船等多元休憩設施，都是小朋友取材寫生的重要元素，氣氛熱絡。

生達公司也規劃「淨零小學堂」教育活動，推出防蚊盆栽DIY體驗，引導小朋友從光合作用認識減碳、節能的概念，自幼建立環境永續的正確認知；時間內完成寫生交件者，即可獲得100元購物抵用券，加上特地準備的紀念好禮，親子歡度週休假期。

主辦單指出，比賽分為國小高年級、中年級、低年級、幼兒園等組別，各評選金牌1名、銀牌2名、銅牌3名，加上合計70名的佳作，頒發獎牌與1千至8千元不等獎金，得獎名單預計於3週內公布。

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