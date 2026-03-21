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    首頁 > 生活

    CITY COP城市氣候峰會高雄登場 與全球對話激盪治理典範

    2026/03/21 20:03 記者陳文嬋／高雄報導
    「CITY COP城市氣候峰會｣匯聚10個國家、12個城市代表於高雄盛大登場。（高雄市政府提供）

    「CITY COP城市氣候峰會｣匯聚10個國家、12個城市代表於高雄盛大登場。（高雄市政府提供）

    高雄市攜手ICLEI舉辦「CITY COP城市氣候峰會｣今天在高雄展覽館登場，市長陳其邁說，高雄加速推動數位和淨零轉型，期待藉由論壇與全球對話，激盪出創新氣候治理典範，同築淨零共好城市。

    陳其邁致詞說，高雄2022年成立「淨零大聯盟」、2023年通過自治條例，陸續建置子法和碳平台，也爭取到中央「碳權交易所」落腳高雄，成立「淨零學院」，核發超過2600張國際證書，他擁有碳盤查、碳足跡、碳中和、綠色金融4張ISO證照外，也要求市府首長考取證照，讓淨零從市府自身做起。

    陳其邁指出，藉由市府推動和產業各界努力，高雄2024年溫室氣體排放量降至5008萬噸，相較基準2005年，已經減量1606萬噸，減量幅度達到24％之多，顯見各方努力成果，2025年市府已完成首期「碳預算」，目前正往二期推進，市府也攜手清華大學，推動35個「碳權計畫」，今年底各局處預計再提送16案。

    陳其邁說，減碳淨零努力務必持續下去，且各界意見交流相當重要，像這次訪美行程，參訪亞利桑那大學生物圈2號（Biosphere 2）模擬實驗，就帶給市府團隊許多啟發，期待藉由今天論壇，匯聚各國經驗，激盪出更多新想法，為全球永續治理開創更多新思維。

    第三屆「CITY COP城市氣候峰會｣論壇以「共好城市：以科學與人本驅動的氣候轉型｣為主題，結合「從減碳到共好」與「從承諾到行動」兩大主軸，匯聚國際學者與南韓、馬來西亞、澳洲、日本等城市代表共商氣候行動，共計10個國家、12個城市代表，聚焦城市將科學證據、智慧解方與AI工具，轉化為決策能力與治理機制。

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