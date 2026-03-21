紙風車澎湖連演兩天 《蕃薯森林奇遇記》、《寶莉回家》童樂

紙風車連續4年到澎湖公演，週六日分別演出《蕃薯森林奇遇記》與《寶莉回家》。（記者劉禹慶攝）

紙風車劇團連續4年到澎湖公演，週六日下午4點30分在澎湖縣文化局演藝廳前廣場演出，為兒童節系列活動暖身，兩天分別帶來《蕃薯森林奇遇記》與《寶莉回家》，以戲劇為孩子獻上最具想像力的兒童節禮物。

《蕃薯森林奇遇記》主訴蕃薯國王因病失去笑容，虎克船長與小飛俠想盡辦法逗他開心卻徒勞無功，唯有找到「幸福鳥」才能治癒國王。《寶莉回家》改編自作家小野同名作品，融合環境永續議題、客語元素、歌謠舞蹈與互動道具，打造溫暖動人的童話音樂劇。

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今年特別規劃在兒童節前夕辦理戶外大型劇場演出，每場演出結束後，劇團特別規劃「演後見面會」，讓孩子們能近距離與劇中角色互動、合影留念，為兒童節藝文盛會留下最珍貴的回憶，讓藝術成為兒童節最溫暖、也最有力量的陪伴。

今天首場演出，澎湖縣文化局長陳鈺雲、議長陳毓仁、議員宋昀芝、湖西鄉長陳振中、七美鄉長呂啟俊、立委楊曜助理段湘玲等人都到場。

紙風車劇團一連兩天下午4點30分在澎湖縣文化局演藝廳前廣場演出。（記者劉禹慶攝）

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