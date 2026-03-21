桃園首場「兒童街道遊戲」 封街暢玩4大主題區親子同樂

特公盟與立委張雅琳合作，封閉桃園市蘆竹區大新三街作為遊戲場，讓小朋友們盡情玩耍。（特公盟提供）

還我特色公園行動聯盟與立委張雅琳合作，今天下午2點到4點封閉桃園市蘆竹區大新三街，舉辦桃園首場「兒童街道遊戲」活動，現場規劃自由彩繪區、紙創作區、懷舊童玩區、障礙挑戰等4大主題區，也吸引上百組親子在沒有車輛干擾的環境中自在奔跑與遊戲，許多家長說，很久沒有看到孩子在街道上開心玩耍。

其中，自由彩繪區讓孩子們拿起粉筆在馬路上揮灑創意，整條街成為巨型畫布；而紙創作區則是利用回收紙箱搭建堡壘、盔甲，培養小朋友空間想像力，至於懷舊童玩區，導入跳繩、踩高蹺、小皮球，串聯跨世代的童年記憶；而障礙挑戰區則是利用輪胎、木條設計路徑，鍛鍊小朋友的統合能力，4大主題區都充滿了小朋友歡樂的笑容。

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特公盟理事長王秀娟指出，為落實「遊戲平權」理念，活動特別保留30％的名額提供給當地弱勢與清寒家庭，此外「台灣的孩子，戶外遊戲的時間越來越少，現在全台近一半的小學生有近視，視力問題持續上升，讓孩子出門，讓孩子動，讓孩子玩就是最好的解方。」

張雅琳說，桃園首場街道遊戲的成功舉辦，不僅是公私協力的典範，更期待藉由社區的共同參與，持續為下一代創造更多自由探索與快樂成長的公共場域。

特公盟與立委張雅琳合作，封閉桃園市蘆竹區大新三街作為遊戲場，讓小朋友們盡情玩耍。（特公盟提供）

特公盟與立委張雅琳合作，封閉桃園市蘆竹區大新三街作為遊戲場，連張雅琳都玩得不亦樂乎。（特公盟提供）

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