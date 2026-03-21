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    首頁 > 生活

    迎好天氣！明起全台高溫「直逼30度」 北、東下波轉雨時間曝

    2026/03/21 17:41 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天（22日）好天氣來了！中央氣象署預報，未來一週各地溫度偏高，白天溫度普遍可以來到26-28度，中南部可來到29、30度，不過在下週三、週四及週六有鋒面通過、東北季風南下，北台灣白天溫度會略為下降，且北東轉雨。

    中央氣象署預報員賴欣國表示，明天東北季風減弱，一直到下週二連3天，降雨區域主要為基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，午後西半部山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴；之後會有兩波鋒面通過，第一波主要是下週三開始，微弱鋒面從台灣北部掠過，隨後伴隨東北季風南下，下週三、週四基隆北海岸、東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

    賴欣國指出，下週五東北季風減弱，吹東風的環境下，降雨區域主要為迎風面東半部、恆春半島有零星短暫陣雨；下週六預估有另一道鋒面通過，隨後東北季風增強，這波鋒面水氣較多，因此會比第一波降雨多一些些，因此北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

    溫度部分，賴欣國表示，未來一週各地溫度偏高，白天溫度普遍可以來到26-28度，中南部可來到29、30度，不過在下週三、週四及週六東北季風南下期間，北台灣溫度會略為下降，其中下週三至週四白天溫度略降2度左右，下週六會下降更多；至於低溫部分，未來一週各地早晚約為18-20度左右，因此要留意日夜溫差大。

    賴欣國提醒，明天晚上到下週三整天金門、馬祖，明天到下週二的早晚，北部、雲嘉南地區可能有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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