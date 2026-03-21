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    花165元升級LINE？新推「1功能」網直呼：在公司很方便

    2026/03/21 17:33 即時新聞／綜合報導
    LINE台灣版將推出「LINE Premium」訂閱制會員計劃。（路透）

    LINE台灣版將推出「LINE Premium」訂閱制會員計劃。（路透）

    LINE台灣版將推出「LINE Premium」訂閱制會員計劃，訂閱版每月165元，將推出許多新版功能，其中一項，讓使用者「擁有3組獨立身分」，引起網友熱議，有網友表示，在公司或對長輩的頭貼都可以更換，「真的好吸引人」；不過也有網友說「應該超多時間管理大師會買」、「是給詐騙提供的狡兔三窟嗎？」

    「LINE Premium」將推出多組新功能，讓用戶進一步解決過去的聊天備份過期、跨裝置轉移及身份管理等痛點，首波主打功能包含進階備份、相簿功能升級、無痕訊息收回等功能。其中「獨立身分」成為焦點，該功能讓用戶可在一個帳號下，虛擬出三組完全獨立的個人檔案，精準地獨立出不同好友群組，設定他們「只能看到哪一組檔案」。這項功能將直接解決多年來，台灣使用者「公私不分」、「帳號切換困難」的痛點。

    有網友昨日在「Dcard」上PO文討論「大家會花錢買付費版LINE嗎」，並列出付費與免費功能對比的圖表懶人包。貼文一出，引發大量網友批評：「果然LINE自己就能跨裝置還原，之前死都不開放原來是想賺錢」、「照片跟影片會在聊天室過期才是最煩的，都花錢了居然沒有到無期限」、「這訂價…LINE不值這麼多吧。」

    不過，也有網友注意到其中「獨立身分」新功能，留言表示：「只有換身分需要，其他都還好」、「那個獨立身分真的好吸引人，公司或長輩的頭貼名稱都可以換，就不用用公務機了。」也有網友笑稱：「光是可以切換三組獨立身分，就夠時間管理大師花下去了」、「應該超多時間管理大師會買」。不過也有網友憂心：「可以切換三個獨立身分，是給詐騙提供的狡兔三窟嗎？」

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