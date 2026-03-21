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    首頁 > 生活

    北醫楓杏醫療隊再訪馬公 深耕16年深化離島義診與家訪服務

    2026/03/21 17:26 記者劉禹慶／澎湖報導
    北醫楓杏醫療隊服務澎湖離島，邁入第16年。（馬公市公所提供）

    北醫楓杏醫療隊服務澎湖離島，邁入第16年。（馬公市公所提供）

    離島醫療的推動，不在於一次性的投入，而在於長期穩定的進入與陪伴。台北醫學大學楓杏澎湖醫療服務隊再度到馬公市公所，拜會市長黃健忠，針對115年度離島義診、家庭訪視及社區健康促進工作進行整體規劃與協調。

    楓杏醫療服務隊長期投入澎湖離島醫療服務，邁入第16年，定期登島義診與家戶訪視，逐步建立在地信任基礎。近年與馬公市公所合作推動離島醫療服務，逐步延伸到社區據點及機構關懷，讓醫療服務不僅停留在診療層面，也融入日常照護與健康教育之中，形成較為穩定的服務模式。

    對於今年規劃，雙方在既有基礎上持續調整服務內容與動線安排。維持離島定期義診，延續家庭訪視機制，針對行動不便及需長期照護者提供到宅關懷；同時結合樂齡學習及社區據點，規劃復能運動、營養調理及慢性病預防等課程，並持續進入在地機構辦理衛教宣導，使健康促進工作能與社區生活銜接。

    這次會談由領隊老師李逸亭率隊，馬公樂齡學習中心執行長張書瑜及相關承辦人員共同與會。

    黃健忠說，離島地區在就醫可近性上仍有其限制，醫療資源多仰賴外部團隊支援。楓杏醫療服務隊長期持續進入地方，對居民健康照護具有實質幫助。市公所將依地方實際需求，協助行程安排、據點串聯與行政協調，讓相關服務能順利進入社區與離島，提升整體就醫便利性。

    馬公樂齡學習中心執行長張書瑜與北醫楓杏醫療服務隊討論。（馬公市公所提供）

    馬公樂齡學習中心執行長張書瑜與北醫楓杏醫療服務隊討論。（馬公市公所提供）

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