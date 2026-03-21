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    首頁 > 生活

    三元宮祈龜大典 可愛的陶喜龜、2151斤平安龜都成焦點

    2026/03/21 17:18 記者謝武雄／桃園報導
    八德三元宮祈龜大典活動，由三元宮主委、議員呂林小鳳（前排右）與桃園市長張善政（前排左），推著市府敬獻重達1388斤平安龜進場揭開序幕。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典活動，由三元宮主委、議員呂林小鳳（前排右）與桃園市長張善政（前排左），推著市府敬獻重達1388斤平安龜進場揭開序幕。（記者謝武雄攝）

    桃園市八德三元宮為慶祝農曆二月初二土地公生日，昨天舉辦「祈龜大典」，市長張善政及三元宮主委、議員呂林小鳳推著市府敬獻重達1388斤平安龜進場揭開序幕，今年增加彩繪「陶喜龜」比賽，由國中、小入選的作品選出特優獎獲獎金6000元，呂林小鳳邀張善政擔任評審，當場宣布加碼讓國中、小組各選出一組特優，最後由八德國中、僑愛國小學生獲特優獎。

    現場供奉八德福德會敬獻2151斤平安龜，福德會平安龜已經成為三元宮傳統，以往重量需擲筊決定，一個「聖筊」加100斤，由於重量增加太快，如今變成加1斤，前年平安龜重量2149斤、去年2150斤、今年2151斤，大典結束後，廟方也將福德會及市府的平安龜分食給民眾帶回食用，祈求神明保佑平安。

    除了米糕龜，三元宮還準備金龜、金媽祖、金財神、金元寶、金龍供信眾擲筊祈請，只要「聖筊」同意，就可帶回保佑一整年，明年還願就好，上千隻各式米糕龜排滿供桌，場面壯觀熱鬧，另有「創意龜競賽」及「千人親子DIY米糕龜競賽」，吸引大批民眾報名參加。

    三元宮為鼓勵學子努力向學，專款專用文昌帝君點燈預算，在活動中頒發給八德區各中小學校上千份助學金、每班一名學生可得2000元，由張善政頒獎給各校校長代表收下。

    八德三元宮祈龜大典活動，由三元宮主委、議員呂林小鳳（前排右）與桃園市長張善政（前排左），推著市府敬獻重達1388斤平安龜進場揭開序幕。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典活動，由三元宮主委、議員呂林小鳳（前排右）與桃園市長張善政（前排左），推著市府敬獻重達1388斤平安龜進場揭開序幕。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典的彩繪陶喜龜活動，由市長張善政（左三）選出僑愛國小學生特優作品。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典的彩繪陶喜龜活動，由市長張善政（左三）選出僑愛國小學生特優作品。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典的彩繪陶喜龜活動，由市長張善政（左三）選出八德國中學生特優作品。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典的彩繪陶喜龜活動，由市長張善政（左三）選出八德國中學生特優作品。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典，市長張善政（前排右二）到場向三官大帝上香致意。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典，市長張善政（前排右二）到場向三官大帝上香致意。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典，八德福德會敬獻平安龜重達2151斤，是全場焦點。（記者謝武雄攝）

    八德三元宮祈龜大典，八德福德會敬獻平安龜重達2151斤，是全場焦點。（記者謝武雄攝）

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