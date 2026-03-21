唐氏症特展邀北港媽祖駐轎台北車站9天 輪椅族也能鑽轎底

考量身心障礙者的需求，主辦單位首度將鑽轎底所使用的駐轎架升高至近1.5米，方便輪椅族鑽轎底。（唐氏症基金會提供）

來往人潮穿梭的台北車站大廳，近日將多了一份莊嚴與溫暖，迎接3月21日「世界唐氏症日」，唐氏症基金會攜手北港朝天宮，北港媽祖駐轎台北車站，首度將鑽轎底所使用的駐轎架高近1.5公尺，讓輪椅族也能鑽轎底，盼讓更多人關注唐氏症族群與社會共融議題。

唐氏症基金會今（21日）至29日在台北車站大廳舉辦《321 因為有你・我們一起》特展，攜手北港朝天宮，邀請北港媽祖駐轎台北車站，開放民眾參拜與鑽轎底，透過宗教文化與公益倡議的結合，展覽也秀出基金會長年推動的共融成果，讓理念走入日常生活場域。

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昨（20日）北港媽祖抵達台北，由北港朝天宮董事長蔡咏鍀、唐氏症基金會董事長林正俠迎接聖駕，並與台北市社會局長姚淑文、台北車站站長何彬豪等人依循傳統禮制進行三獻禮，在莊嚴科儀中完成安座。

值得一提的是，考量身心障礙者的需求，基金會首度將鑽轎底所使用的駐轎架高至近1.5米，讓使用高背式輪椅或電動輪椅者，也能在稍微低頭的情況下順利通過；同時在通道下方鋪設軟墊，提供長者與孩童安全通行，期望更多民眾能無障礙共享祝福，讓「共融」不只是理念，而是能被感受、被接住的安心。

去年北港朝天宮參訪唐氏症基金會，與唐寶寶及身心障礙孩子們互動時，深受感動，更舉辦「心靈遶境」活動，首次前往北部身心障礙社福單位，表達對基金會長期服務身心障礙族群、推動社會共融的支持。

林正俠表示，媽祖遶境向來吸引無數信徒熱情參與，但對於行動不便的身心障礙孩子而言，親身參與並不容易，這次與北港朝天宮攜手，安排北港媽祖駐駕台北車站，期望讓更多唐氏症與身心障礙族群，能近距離感受媽祖的慈愛與庇佑。

蔡咏鍀表示，北港媽祖一直以母親的形象守護與陪伴眾生，希望透過此次跨界合作，將媽祖的庇佑與祝福傳遞給每一位需要的孩子，也讓社會大眾更加關注、並理解唐氏症者。

北港朝天宮媽祖20日起駐駕台北車站到29日，參與「世界唐氏症日」特展，盼透過宗教與社福結合，讓更多人關注唐氏症族群與社會共融議題。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會董事長林正俠迎北港媽祖。（唐氏症基金會提供）

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