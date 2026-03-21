苗栗露營場申請1階成長翻倍 業者違反「這2項」開罰52案

圖為文化觀光局人員前往專案現場勘查畫面。（苗縣府文觀局提供）

苗栗縣露營場合法化進度成關注焦點，苗栗縣文化觀光局指出，全縣露營場申請量已從去年的180餘件大幅成長至376件，成長近一倍，其中通過第一階段土地容許使用達119家；文觀局針對不願配合輔導或先行違規使用的既有業者開罰，截至目前已累計處分52案。

根據統計，苗縣露營場申請第一階段「土地容許使用」共376件，扣除9件駁回後，通過許可者已達119家。

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針對稽查處分，文觀局統計截至目前共裁罰52案。文觀局指出，由於苗栗多數露營場屬於「既有營位」，在申請合法化之前多已先行營運，只要現場會勘確認「先行使用」或「農地非農用」屬實，即構成違規，裁罰標準依據區域計畫法，視違規面積大小進行分級，最低從6萬元起跳，若業者仍不配合，後續將面臨連續開罰、斷水斷電甚至強制拆除。

文觀局強調，目前的輔導目標是「不讓業者卡在拿到容許之後」，將全力協助已過一階的119家業者銜接後續程序，確保露營場從土地到設施物全面合法化，守護遊客安全與山坡地水土環境。

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