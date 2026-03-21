心路「好天天齊步走」4地同步登場 4千人健走支持障礙者微笑前行

心路基金會「好天天齊步走」今年邁入第13年，號召民眾支持障礙者微笑前行。（心路基金會提供）

為鼓勵大眾以實際行動陪伴障礙朋友走向戶外，心路基金會今（21日）於台北、桃園、新竹與高雄4地同步舉辦「好天天齊步走」活動，共96家企業熱情號召，加上人氣IP「日子還是要過鴨」助陣，活動參與度再創新高，共吸引4千名民眾與障礙者一同響應；同時也舉辦線上健走，邀請更多民眾用腳部傳遞支持，讓社會更友善。

心路表示，今年「好天天齊步走」活動以「加點愛微笑前行」，為讓更多民眾認識並支持障礙者走入社會，台北場活動特地選在交通便利、人潮眾多的花博圓山公園與舊兒童樂園舉辦；現場除了規劃多項共融闖關遊戲，讓障礙者與民眾在輕鬆互動中同樂，並設置愛心義賣攤位，吸引不少民眾參與。

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心路執行長賴炳良表示，同仁絞盡腦汁設計闖關活動，如台北場安排「三明治人」揹著庇護商品與服務特色的看板，沿途呈現庇護就業服務亮點，讓參與民眾在行走之間，自然認識障礙者的多元能力與工作樣貌；「幸福大搖擺」關卡則邀請民眾合力搖動板子，引導球順利入洞，過程中需彼此溝通與協調，象徵在日常生活中互相照應、攜手同行的共融精神。

心路指出，活動也在人氣插畫家「旋轉甜不辣」與筆下角色「日子還是要過鴨」的助陣下，成功吸引許多年輕族群加入；同時，也啟動線上健走活動，上傳健走截圖證明就可獲磁鐵拼圖與抽獎機會，邀請大眾一同累積微笑里程，為障礙者走入社會增添更多勇氣，截止日為4月20日。

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