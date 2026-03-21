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    首頁 > 生活

    台中2026萬眾騎BIKE今登場 3千名車友挑戰95公里路程

    2026/03/21 16:41 記者蘇金鳳／台中報導
    萬眾騎bike活動全長約95公里，路線自朝聖宮出發。（市府提供）

    萬眾騎bike活動全長約95公里，路線自朝聖宮出發。（市府提供）

    年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香暖身活動，「2026萬眾騎BIKE」今（21）日自台中朝聖宮熱鬧出發，吸引近3千名車友共襄盛舉，參與者挑戰95公里路程，串聯山海屯區6大宮廟，讓民眾透過騎自行車，深度探訪不同宮廟的特色及文化。

    運動局指出，「萬眾騎BIKE」邁入第15年，已成為台中具代表性的自行車品牌活動，對信眾與車友而言更是年度重要盛事，今天的路程，各宮廟間距約7至24公里，整體坡度平緩，適合親子同騎與休閒參與。

    主辦單位表示，今年活動全長約95公里，路線自朝聖宮出發，串聯豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮及台中樂成宮等6大宮廟，最終返回鎮瀾宮。沿線各宮皆設置補給站，提供大甲芋頭米粉、南屯爌肉飯等在地特色美食，讓車友在騎行途中補充體力，同時品味地方風味。

    此外，完騎者可獲得「年度六宮紀念完騎獎牌」第三款，今年以朝聖宮為設計主題，延續系列收藏特色；連續6年完騎更可拼組成完整圓形獎章，象徵團聚、守護與前行。獎牌織帶採用象徵平安的紅綾造型，並結合集章元素，讓騎友於巡禮過程中蒐集印記，兼具紀念與互動意義，也可繫於交通工具上，寓意「騎」福庇佑、平安隨行。

    2026萬眾騎bike吸3千車友挑戰95公里。（市府提供）

    2026萬眾騎bike吸3千車友挑戰95公里。（市府提供）

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