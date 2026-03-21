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    首頁 > 生活

    高美濕地露營區遲未復業 網美帳篷全拆、將轉型露營車

    2026/03/21 16:37 記者張軒哲／台中報導
    高美濕地露營區帳篷全拆除，業者將規劃露營車。（記者張軒哲攝）

    高美濕地露營區帳篷全拆除，業者將規劃露營車。（記者張軒哲攝）

    高美濕地遊客中心2019年7月開幕，採委外經營，但景觀餐廳、咖啡廳經營不佳，飽受外界質疑，網美露營區雖一度爆紅，但前年夏季起長期封閉整修，目前露營場復業遙遙無期，28頂營帳已先拆除，業者今日表示，近期提出園區轉型及設置24輛露營車構想，餐廳、咖啡館一併規劃中，台中市府建設局指出，將持續與業者研商，儘快復業。

    高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，遊客中心更是台中市政府指標性的促參案之一，耗資3.6億元興建的遊客中心，甫開幕規劃的咖啡館與伴手禮店有短暫經營，但因遊客與生意不佳，相繼歇業。

    直到2023年搭上國內露營熱潮，設置豪華露營區，28頂營帳坐擁海景第一排景觀，採一泊二食，一度吸引旅客住宿拍美照，長年閒置的景觀餐廳也規畫為住宿用餐區，可惜營運一年多，露營區帳篷遭到丹娜絲颱風重創，從2024年下半年開始封閉，2025年初正式歇業，整座遊客中心平假日幾乎空蕩蕩。

    市議員楊典忠表示，建設局放任促參廠商荒廢遊客中心與公園公共設施，應該先將公園閒置露營設施清除或移置，開放公園綠地給民眾觀光踏青使用。

    台中市政府建設局表示，高美遊客中心依促參法以ROT模式委託民間營運，針對業者提出露營場因整備致復業期間不確定，於今年元旦要求業者先行拆除露營區圍籬及營帳設施，恢復公園公益使用。

    高美濕地露營區帳篷全拆除，業者將規劃露營車。（記者張軒哲攝）

    高美濕地露營區帳篷全拆除，業者將規劃露營車。（記者張軒哲攝）

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