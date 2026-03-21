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    首頁 > 生活

    台北大學櫻花祭還有上百攤位 吸引千人湧三峽校區

    2026/03/21 16:29 記者翁聿煌／新北報導
    國立台北大學三峽校區櫻花正值盛開。（記者翁聿煌攝）

    國立台北大學三峽校區櫻花正值盛開。（記者翁聿煌攝）

    新北市一年一度的「台北大學櫻花祭」21日登場，北大三峽校區湧入上千名賞花人潮，「櫻花號希望小火車」環繞校園，吸引許多人攜家帶眷乘車賞櫻，加上現場上百個攤位及多項表演節目，以及系所博覽會、優秀職員工頒獎、家庭日親子趣味競賽等活動，讓民眾及師生感受到賞櫻樂活時光。

    北大校方表示，櫻花祭是台北大學櫻花季系列活動之一，搭配櫻花盛開的3月，邀集校內師生、校友及民眾入校賞櫻。這列遊園小火車繞過大半個校園，在櫻花樹下瀏覽北大校園風景，現場「櫻花市集」還集結超過100個特色攤位，讓校園充滿熱鬧嘉年華氣氛。

    校方表示，今年活動融入更多公益色彩，多個慈善公益團體共同響應，校方與新北市社會局合作，邀請行動不便和弱勢團體家庭一起在校園逛攤位、看表演。

    台北大學校長林道通表示，櫻花祭已不只是校內的活動，更是三峽地區的年度盛事，校方首度結合3月校內重要活動為「櫻花季系列活動」，還將陸續舉行包括就業博覽會、紙飛機路跑、學系博覽會、北大玩具節和三峽綠茶季等，今年更邀請台北聯合大學系統（國立台北大學、台北科技大學、台灣海洋大學、台北醫學大學）各校貴賓參加，進一步串聯4校交流與合作。

    台北大學櫻花祭搭配上百個攤位，吸引許多民眾到場參觀消費。（記者翁聿煌攝）

    台北大學櫻花祭搭配上百個攤位，吸引許多民眾到場參觀消費。（記者翁聿煌攝）

    民眾帶著小朋友搭乘櫻花號希望小火車瀏覽台北大學校園。（記者翁聿煌攝）

    民眾帶著小朋友搭乘櫻花號希望小火車瀏覽台北大學校園。（記者翁聿煌攝）

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