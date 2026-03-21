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    首頁 > 生活

    全台罕見！媽祖遶境石門水庫 40艘遊艇陪同出巡

    2026/03/21 16:18 記者謝武雄／桃園報導
    水上媽祖遶境活動，由遊艇在水庫出巡，場面相當熱絡。（記者謝武雄攝）

    水上媽祖遶境活動，由遊艇在水庫出巡，場面相當熱絡。（記者謝武雄攝）

    每年石門水庫宗教盛事「媽祖遊湖遶境祈福」，今清晨7點從阿姆坪碼頭出發，媽祖在40艘遊艇組成的船隊陪同出巡，浩浩蕩蕩的隊伍於水庫，過程中並燃放鞭炮、煙火，場面相當熱絡；副市長蘇俊賓表示，隨著水庫完工後，阿姆坪當地原有的陸上遶境活動，轉化為全台罕見的「水上遶境」，並登錄為市定民俗活動，更顯其獨特歴史文化價值。

    「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」活動，於上午7時於阿姆坪碼頭舉行，由水利署北區水資源分署（北水分署）分署長謝明昌、蘇俊賓等人依照古禮將媽祖等神明迎接上船，隨後由40艘遊艇組成的船隊隨著媽祖出巡，所到之處鑼鼓喧天相當熱鬧，遶境隊伍繞水庫一周後又回到阿姆坪碼頭進行祈福儀式，現場也安排藝陣表演、官將臉譜彩繪及太子藝陣體驗等活動，場面相當熱鬧。

    蘇俊賓表示，百吉地區媽祖遶境可追溯自百年前，但因石門水庫興建，原有的南雅宮拆遷分祀至百吉復興宮、三民東興宮、角板山福興宮及觀音復興宮，所幸在地方努力下，自1964年起將原本沉沒水底的陸上遶境路線重現在水庫水面上，至今已超過一甲子；市府也啟動文資審議程序，歷經一年努力，去年終於成功將此活動登錄為桃園市定民俗。

    謝明昌表示，水上遶境不僅是求神保佑，更具備「飲水思源」的教育意義，石門水庫目前蓄水量還有1.2億噸，蓄水率約6成，也呼籲大家在參與祈福盛事之餘，亦能落實節水行動，讓信仰與環境永續共生。

    水上媽祖遶境活動，首先在碼頭祭拜神明後，將神明請上船後開始遶境。（記者謝武雄攝）

    水上媽祖遶境活動，首先在碼頭祭拜神明後，將神明請上船後開始遶境。（記者謝武雄攝）

    水上媽祖遶境活動，也有宣導民眾節約用水的意義。（記者謝武雄攝）

    水上媽祖遶境活動，也有宣導民眾節約用水的意義。（記者謝武雄攝）

    水上媽祖遶境活動，由地方人士捧著神明上船，才進行水庫遶境。（記者謝武雄攝）

    水上媽祖遶境活動，由地方人士捧著神明上船，才進行水庫遶境。（記者謝武雄攝）

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