澳洲部落客環島！被台灣人暖到痛哭 蔡英文送上「這句話」

薩頓來台挑戰環島，期間遇到許多暖心台灣人，讓他在便利商店熱淚盈眶。（取自Threads@suttpups）

澳洲旅遊部落客薩頓（Brendan Sutton）近日來到台灣，挑戰機車環島400公里。今日第6天行程，他分享台灣人與他的溫暖互動，讓他相當感動，在7-11流淚近一小時。貼文PO出不到6小時就湧入逾40萬次瀏覽，前總統蔡英文也在下方留言：「歡迎來到台灣，一個能讓你感受真摯人情味的地方。」大量台灣網友的加油，也讓他感到相當驚喜。

薩頓今日在Threads上發文表示，他發文當下正坐在便利商店裡，被感動得熱淚盈眶。他說，在這趟環島旅程中，台灣人給予了他莫大支持，他收到了水、食物、錢，還和陌生人有很棒的對談，「你們幫我重新找回了自信」。

請繼續往下閱讀...

隨後他又分享，表示今天是他挑戰台灣環島的第六天，台灣人民的善良讓他感動不已。他分享今天與台灣人的小互動，先是一名男士主動上前關心他，接著又有一名親切的女士贊助了他1000元表示「想支持他的旅程」，這兩件事都讓他感動地熱淚盈眶，他才在7-11哭了足足一小時。他也感性表示，「我從未想過會收到這麼多陌生人的愛和支持，這一切將永遠銘記在我心中。」

而他的第一篇貼文也引發網友熱議，紛紛留言：「歡迎你來台灣」、「祝福你，加油」、「台灣不是個最完美的國家，但卻是一個充滿溫暖的國家」；蔡英文也在下方留言：「歡迎來到台灣──一個能讓你感受真摯人情味的地方。」

文章意外爆紅，也讓薩頓相當驚喜，在留言區表示：「天哪！非常感謝大家的支持與喜愛！」他也預告，接下來將從墾丁出發一路北上到宜蘭、台北，另外，他將在今天下午4點30分抵達恆春地標「台灣最南點意象標誌」，歡迎附近的人來找他，並在他的旗幟上替他簽名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法