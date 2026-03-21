為社會找到前進方向 森小附大講座剖析假訊息與政治極化

為社會找到前進的方向，森小附大邀7位重量級講者剖析假訊息與政治極化等議題。（人本教育基金會提供）

當「認知作戰」等標籤在社群媒體迅速擴散，真假訊息交錯、政治對立升溫，公民社會該如何回應？人本教育基金會森林小學附設大學主辦，以「民主防禦」與「社會修復」為主軸的公民講座，邀集7位跨領域講者，從國會運作、公民教育到資訊辨識，試圖提供更理性、具行動力的對話空間，為社會找到前進的方向。

森小附大指出，近年國會衝突升高、假訊息氾濫，公共討論逐漸被情緒與標籤主導，不僅壓縮理性溝通空間，也使社會信任逐步流失，講座設計為一場深度實作的公民課程，透過案例分析與經驗分享，引導參與者重新思考民主制度下的溝通與合作可能。

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7位重量級講者包括青平台基金會董事長、東吳大學政治學系教授陳俊宏，長期關注社會議題的紀錄片工作者朱詩倩，致力推動民主與人權的NGO工作者李明哲，以影像記錄台灣社會變遷的紀錄片導演、台南藝術大學教授楊力州，民進黨立委及親職教育講師陳培瑜，關注認知作戰與社會韌性的黑熊學院執行長劉文，中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁，從不同視角切入，帶領民眾反思政治溝通、公民教育與社會修復等關鍵議題，展現當代公共知識分子對話與跨界交流的深度與能量。

課程內容涵蓋多項議題，包括國會運作中的溝通初衷、政治極化環境下的公民教育角色，以及如何建立面對認知作戰的判讀能力，講者將從實務與研究角度出發，分析假訊息生成與擴散的機制，並提出具體應對策略，協助公民在資訊紛雜的環境中，建立更穩固的判斷基礎。

此外，講座也將探討在高度對立的社會氛圍中，如何重建公共對話與互信。森小附大強調，「標籤化」往往讓不同立場之間的距離更加擴大，甚至阻斷合作的可能，因此希望透過多元觀點的交流，讓參與者看見不同立場背後的脈絡與思考，降低對立、促進理解。

森小附大表示，面對全球民主體系普遍面臨的挑戰，台灣社會同樣需要建立更強韌的公民基礎。無論是資訊判讀能力、公共參與意識，或是跨立場溝通能力，都是當代公民不可或缺的核心素養。講座採開放報名，邀請關心公共議題的學生、教師與民眾參與，森小附大也呼籲，民主不只是制度，更需要公民持續投入與實踐，唯有在理解與對話中，才能為社會找到前進的方向。

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