膽大包天！偷關公金牌還折斷手 廖大乙：不歸還悔過恐大禍臨頭

關聖帝君金牌被偷，神像左手也被扯斷。（沈姓民眾提供）

嘉義縣大林鎮日前發生人神共憤偷竊神像金牌事件，宵小光天化日之下闖入沈家住宅，偷走沈家供奉的關聖帝君金牌，神像左手也疑似被扯斷掉落地上。民俗專家廖大乙表示，神明慈悲為懷，金牌被偷走不會追究，但連手都扯斷，恐大禍臨頭，奉勸這位小偷趕緊將金牌送回來，並真心向關聖帝君懺悔，才能逃過大劫。

沈姓被害人指出，自父親那一代就在家裡奉祀關聖帝君，應該有40年歷史了，並未開放給其他信眾參拜，知道其家裡供奉關聖帝君的人並不多。而且那面金牌薄薄一片，重僅約一錢多，沒想到也會引來宵小覬覦。

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沈姓民眾表示，3月18日晚上6點下班回到家，發現神明廳桌上的關聖帝君神像不翼而飛，四處查看，發現被放在窗台上，左手則掉落地上，研判可能是竊賊偷金牌時施力太大，致神像摔下來斷手，竊賊將神像隨手放在窗台後揚長而去。由於調閱屋前監視器並未發現異樣，小偷應該是白天從後門闖入行竊，已報警偵辦。

廖大乙說，關聖帝君是民間信仰極具影響力的神明，象徵忠義、勇猛、守信，被尊為關公、關帝爺、恩主公、文衡聖帝等。宵小太歲頭上動土，雖然關公會原諒其飢寒起盜心，但扯斷手未處置則是大不敬，恐難逃神明責罰，自己良心也難安，最好是在事跡敗露前，主動將金牌送回來並在神前真誠的悔過才能保平安，否則劫數難逃。

關聖帝君神像的左手被扯斷掉落地上。（沈姓民眾提供）

關聖帝君原本掛金牌的地方。（沈姓民眾提供）

關聖帝君金牌被偷露出金身。（沈姓民眾提供）

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