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    首頁 > 生活

    台南新營專屬「童」樂會 小小奧林匹克親子千人健行

    2026/03/21 14:35 記者楊金城／台南報導
    2026小小奧林匹克健行活動，親子在新營天鵝湖環湖步道健走。（公所提供）

    2026小小奧林匹克健行活動，親子在新營天鵝湖環湖步道健走。（公所提供）

    為讓體育向下扎根，培養幼兒從小建立自主規律運動的習慣，新營區公所今天（21日）在天鵝湖環親水公園舉辦「2026小小奧林匹克」幼兒飲食健行暨親子活動，有近千位親子參與，邊走邊欣賞天鵝湖的風景，每位小朋友都拿到獎牌鼓勵，「叫伊第一名」。

    新營小小奧林匹克已舉辦20多年，舉辦樣態轉型，除了路跑改健走，活動今天還推出親子律動、趣味闖關挑戰及宣導節能減碳、登革熱防治，內容多元。

    台南市副市長姜淋煌表示，健行活動落實全齡共好、幸福城市的施政理念，親子在健走過程中，欣賞天鵝湖湖面波光與周邊綠意盎然的景致，不僅是一場健康的活動，更結合在地觀光資源，展現新營區豐富的生態與人文特色，藉此行銷觀光。

    新營區長陳宏田指出，健走融合教育、休閒運動與觀光，並透過親子律動及趣味闖關遊戲，增進彼此情感，不僅強化家庭關係，更能建立孩子的自信與成就感，帶給孩子們一個熱鬧、有趣又難忘的回憶。

    台南新營2026小小奧林匹克吸引親子千人參加。（公所提供）

    台南新營2026小小奧林匹克吸引親子千人參加。（公所提供）

    參加小小奧林匹克健行的小朋友都獲得獎牌鼓勵。（新營公所提供）

    參加小小奧林匹克健行的小朋友都獲得獎牌鼓勵。（新營公所提供）

    健行外還有闖關遊戲。（公所提供）

    健行外還有闖關遊戲。（公所提供）

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