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    首頁 > 生活

    高雄內門宋江陣今登場 賽事與節慶體驗連續16天

    2026/03/21 14:27 記者王榮祥／高雄報導
    2026高雄內門宋江陣今登場，賽事與節慶體驗一連16天。（觀光局提供）

    2026高雄內門宋江陣今登場，賽事與節慶體驗一連16天。（觀光局提供）

    2026高雄內門宋江陣今登場，內門在地24組文武陣頭盛大集結，以最高規格列隊迎賓，啟動連續16天的賽事與節慶體驗。

    宋江陣開場典禮由副市長李懷仁、內門紫竹寺主委劉銀城與觀光局長高閔琳，依序敲鑼後宣告開幕。

    李懷仁表示，內門以「藝陣之鄉」聞名，內門宋江陣自2001年開辦，今已邁入第26年，感謝內門紫竹寺、內門南海紫竹寺及順賢宮，多年來輪流與市府共同推廣在地傳統藝陣文化；今年高雄有3隊參加全國創意陣頭賽，與全台共11隊角逐高達216萬元總獎金及「王者之璽」最高榮耀。

    劉銀城指出，內門紫竹寺提供觀音佛祖獎5萬元，為創意宋江陣頭大賽隊伍嘉勉，歡迎大家3月28日、29日及4月4日、5日來參加「國家重要民俗」與無形文化資產的「羅漢門迎佛祖」，體驗傳承二百多年的遶境盛典。

    高閔琳說，為期16天的宋江陣系列活動精彩可期，包括在地文武陣頭向觀音佛祖展現訓練成果的「陣頭拜觀音」、融合傳統宋江陣法及創意表演藝術的「全國創意宋江陣頭大賽」、展現內門團結精神的「羅漢門迎佛祖」遶境、美食愛好者必吃的「宋江大宴」，還有文史導覽小旅行等。

    為方便民眾到場，3月28、29日及4月4日，上午9點至下午6時，安排免費接駁車自旗山轉運站出發，另有付費預約直達車從高鐵左營站直達內門紫竹寺，相關資訊可至「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁。

    2026高雄內門宋江陣今登場。（觀光局提供）

    2026高雄內門宋江陣今登場。（觀光局提供）

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