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    首頁 > 生活

    高雄深化技職教育推動產官學合作 助攻高科技城市轉型

    2026/03/21 14:13 記者黃良傑／高雄報導
    陳其邁（前排右三）推動產官學合作助攻高科技城市轉型。（記者黃良傑攝）

    陳其邁（前排右三）推動產官學合作助攻高科技城市轉型。（記者黃良傑攝）

    為協助高雄學子適性發展，同時能接軌重點產業，市長陳其邁今（21）日參加技職教育活動時表示，技職人才是高雄產業升級與科技轉型的重要基石，將透過產官學深化合作，打造完善的技職教育環境，讓在地青年成為推動高雄產業升級、接軌國際的重要力量。

    陳其邁今出席於高雄高工舉辦的「工業類技職教育宣導活動」，他表示，近年高科技產業發展已成為全球趨勢，高雄也積極推動產業升級與科技轉型，包括半導體、AI、智慧製造等重點產業陸續在高雄落地發展。

    陳其邁認為，科技城市的推動，除了水、電、土地等條件外，具備專業技術與實務能力的人才更是關鍵，而技職教育正是培育優秀產業人才的重要搖籃，尤其是高雄高工出品（指畢業生）必定品質保證，在高雄產業升級進程中，更是扮演舉足輕重的角色。

    高雄高工「大學長」光寶科技創辦人宋恭源，也到場關心科技人才培育，他以股息設置獎助學金，鼓勵優秀學弟妹投入技職教育，他感謝陳其邁就任市長以來，帶領高雄由重工業城市逐步轉型為高科技城市，光寶科技也因感受到這股城市轉型的決心，進駐楠梓科技產業園區並逐步擴廠。

    高雄深化技職教育打造產業升級關鍵人才，加強各項技職教育活動。（記者黃良傑攝）

    高雄深化技職教育打造產業升級關鍵人才，加強各項技職教育活動。（記者黃良傑攝）

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