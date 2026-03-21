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    首頁 > 生活

    加「樹」淨零 台南柳科種下570棵台灣原生苗木、發送600棵

    2026/03/21 13:22 記者楊金城／台南報導
    民眾種下台灣原生種苗木，綠化環境，加「樹」淨零。（記者楊金城攝）

    民眾種下台灣原生種苗木，綠化環境，加「樹」淨零。（記者楊金城攝）

    加「樹」淨零、環境綠化，台南市農業局、林業及自然保育署嘉義分署今天（21日）在台南柳營科技工業區內的公園綠地舉辦植樹活動，以「適地適木」原則，選用黃連木、七里香及鵝掌藤等570棵台灣原生苗木，這些樹種具備高度環境適應性，能確保高成活率並維護本土生物多樣性，後續由園區企業榮剛材料科技公司認養撫育，活動另體現了企業ESG社會責任精神。

    植樹活動由柳營區重溪國小太鼓隊帶來開場表演，還有貝特幼兒園的活力舞蹈，炒熱現場氣氛，並由台南市副市長葉澤山、嘉義林保分署副分署長魏郁軒、南市農業局主秘吳名彬、柳營區長劉發仲和柳科廠商代表等人共同種下象徵永續的原生樹苗，展現台南落實2050淨零排放的決心。

    葉澤山表示，「森林碳匯」是城市因應氣候變遷、達成減碳最關鍵的自然解方，植樹不單是環境綠化，更是建構「韌性城市」的長期基石，今天植樹行動實踐今年植樹月「原地扎根、韌性森活」的核心精神，期待引領市民與企業攜手將減碳理念轉化為守護家園的具體動力，迎接台南的綠色未來。

    除了現場植樹570棵，另有「捐發票換樹苗」活動，提供小葉赤楠、田代氏石斑木、台灣野牡丹藤等600棵台灣原生樹苗，供市民帶回植栽，將綠意延伸至家戶、社區，攜手邁向「加樹淨零、馬力全開」的永續願景。

    台南市在柳營科技工業區內的公園綠地舉辦植樹活動。（農業局提供）

    台南市在柳營科技工業區內的公園綠地舉辦植樹活動。（農業局提供）

    台南市副市長葉澤山（右一）參加柳科植樹。（農業局提供）

    台南市副市長葉澤山（右一）參加柳科植樹。（農業局提供）

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