為瀕危草鴞打造新家！ 屏東千人種樹又植草

爸爸媽媽帶著孩子來種樹植草打造草鶚的家。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府、林業及自然保育署屏東分署今天（21日）在九如鄉萬年濕地群圳寮濕地舉辦「原地扎根•韌性森活－植草護地•鴞遙森活」植樹活動，近千位民眾到場參加，縣長周春米表示，這次不但植樹還為瀕危物種「草鴞」植草，打造更安全的棲息環境，守護自然環境。

今天前往參加種樹植草活動的有周春米、行政院南部服務中心副執行長陳文亮、縣府農業處長鄭永裕、林保署屏東分署副分署長朱木生、九如鄉長藍聰信等人。

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周春米表示，3月正值植樹月，縣府與林業及自然保育署屏東分署攜手，在萬年濕地群種植台灣原生種植物，並特別栽植1000株白茅草，為草鴞營造適合繁殖與棲息的環境，地球只有一個，生態維護人人有責，萬年濕地群長期以來保有豐富生態與良好環境，不僅是在地鄉親休閒的重要場域，更是珍貴的自然資產，希望守護這片土地，讓生態與生活共存共榮。

朱木生說明，草鴞是全台族群數量不到500隻的一級保育類動物，南部只剩200多隻，因為草鴞的家都被破壞掉了，所以種植白茅草讓草鴞有個家。

不過，這場由林保署屏東分署主辦的活動，新任分署長李政賢卻未到場，也讓周春米不高興，質疑大家都趕來參加，主辦者怎麼失禮沒來。讓朱木生相當的尷尬。

縣長周春米與到場貴賓在屏東萬年濕地植樹。（記者葉永騫攝）

一起打造草鴞的家，縣長周春米與近千民眾在屏東萬年濕地植樹種草。（記者葉永騫攝）

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