為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    為瀕危草鴞打造新家！ 屏東千人種樹又植草

    2026/03/21 13:34 記者葉永騫／屏東報導
    爸爸媽媽帶著孩子來種樹植草打造草鶚的家。（記者葉永騫攝）

    爸爸媽媽帶著孩子來種樹植草打造草鶚的家。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府、林業及自然保育署屏東分署今天（21日）在九如鄉萬年濕地群圳寮濕地舉辦「原地扎根•韌性森活－植草護地•鴞遙森活」植樹活動，近千位民眾到場參加，縣長周春米表示，這次不但植樹還為瀕危物種「草鴞」植草，打造更安全的棲息環境，守護自然環境。

    今天前往參加種樹植草活動的有周春米、行政院南部服務中心副執行長陳文亮、縣府農業處長鄭永裕、林保署屏東分署副分署長朱木生、九如鄉長藍聰信等人。

    周春米表示，3月正值植樹月，縣府與林業及自然保育署屏東分署攜手，在萬年濕地群種植台灣原生種植物，並特別栽植1000株白茅草，為草鴞營造適合繁殖與棲息的環境，地球只有一個，生態維護人人有責，萬年濕地群長期以來保有豐富生態與良好環境，不僅是在地鄉親休閒的重要場域，更是珍貴的自然資產，希望守護這片土地，讓生態與生活共存共榮。

    朱木生說明，草鴞是全台族群數量不到500隻的一級保育類動物，南部只剩200多隻，因為草鴞的家都被破壞掉了，所以種植白茅草讓草鴞有個家。

    不過，這場由林保署屏東分署主辦的活動，新任分署長李政賢卻未到場，也讓周春米不高興，質疑大家都趕來參加，主辦者怎麼失禮沒來。讓朱木生相當的尷尬。

    縣長周春米與到場貴賓在屏東萬年濕地植樹。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米與到場貴賓在屏東萬年濕地植樹。（記者葉永騫攝）

    一起打造草鴞的家，縣長周春米與近千民眾在屏東萬年濕地植樹種草。（記者葉永騫攝）

    一起打造草鴞的家，縣長周春米與近千民眾在屏東萬年濕地植樹種草。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播