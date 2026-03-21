承載4、5、6年級生青春回憶 南橫利稻山莊列歷建將整修重現

南橫利稻山莊是許多中壯世代的青春回憶所在。（記者黃明堂攝）

承載著無數四、五、六年級生青春回憶的南橫「利稻山莊」，在熄燈荒廢超過20年後，終於迎來轉型契機。為了突破僵局並活化這處地標，台東縣政府於本月18日正式公告利稻山莊為縣級「歷史建築」。未來鄉公所將編列預算進行「修復再利用計畫」，期望讓山莊轉型為具備課輔、部落產業及文創功能的空間，重塑利稻的觀光榮景。

這座曾是救國團南橫健行隊最熱門的休息站，全盛時期每年吸引約5千名學子造訪，見證了台灣80年代的戶外活動巔峰；然而自民國93年結束營業並撥交給海端鄉公所後，因涉及產權糾紛與法規限制，導致這棟具有特殊歷史意義的建築長期閒置，未能發揮其觀光與文教功能。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，該建築展現了60年代救國團活動中心的代表性樣式，其獨特的陡斜屋坡與雙折設計，不僅具有建築地域特色，更反映了當時體制下的特殊營建背景。作為南橫路段的重要節點，利稻山莊不僅記錄了國家政策與救國團的發展史，更是布農族部落與外界文化互動的重要場域，承載著深厚的地方記憶。

海端鄉長胡金至表示，利稻山莊的保存是當代人對地方歷史的責任，部落族人多數希望能保留這座見證幾十年變遷的房舍。由於要在山區取得合法使用執照困難重重，透過申請「歷史建築」身分，不僅能以更具彈性的方式突破建築法規限制，也為後續修繕與合法化開啟了一扇窗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法