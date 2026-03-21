獲台灣景觀大獎 花東線廢棄百年安通車站變身鐵馬驛站招商

從空中用鳥兒的眼睛俯瞰，安通鐵馬驛站坐落於縱谷的聚落及田野間。（縱管處提供）

今年是鐵路東幹線開通100年，台鐵昨在關山站舉辦慶祝活動，而2007年台東線完成玉里至東里段截彎取直，雖火車不再經過百年歷史的安通車站，然而經過交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處斥資改建，去年6月落成的「安通鐵馬驛站」，獲得「2025第13屆台灣景觀大獎」。縱管處表示，安通驛站正在辦理招標，歡迎優質商家進入，盼賦予驛站獨特風貌。

台鐵東部幹線花蓮到台東段，是在日治時期1926年3月份全線通車，但興建過程一波三折，第一期工程花蓮港到璞石閣（玉里）是在1917年完工，第二期璞石閣到卑南（台東）先期採用台東製糖會社開闢的私設鐵路，1919年完成卑南（台東）到里壟（關山）段，璞石閣至里壟只有手壓台車道，直到1926年才完成銜接，全長173公里的台東線鐵路才告全線通車。

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其中安通車站是在1924年啟用，百年來乘載東部人的回憶，隨花東鐵路電氣化發展，台鐵安通車站2007年裁撤，截彎取直後舊鐵道路線則規劃為玉富自行車道，縱管處近年完成修繕轉型為「安通鐵馬驛站」，去年6月28日重啟使用。

縱管處指出，獲得台灣景觀大獎的安通鐵馬驛站，整體設計以「通道島源的蒼穹地景」為概念，將橫向平台、原島式月台與山麓地形結合，營造「行於道上、歇於米間」的沉浸式體驗，下沉式休憩廣場、親水戲水池與光影稻浪設計，讓遊客在步移景換之間感受風、稻、雲的流動，將鐵道記憶轉化為具生活溫度的公共空間。

縱管處表示，安通鐵馬驛站完工後受到天災影響，花蓮遊客量減少，但東部旅遊逐步復甦中，安通驛站也歡迎知名品牌及優質商家進駐，可提供自行車租借與旅遊資訊服務、結合在地特色產業與文化創意商品，希望打造集休憩、購物的舒適空間。

安通鐵馬驛站以懷舊結合創新的建築形式，融入縱谷風景線。（縱管處提供）

黃昏的安通驛站被柔和的暮色包圍。（縱管處提供）

安通鐵馬驛站島式月台上的構造就像美麗的畫框，縱谷的晨昏及田野都收納其中。（縱管處提供）

安通鐵馬驛站島式月台上的構造就像美麗的畫框，縱谷的晨昏及田野都收納其中。（縱管處提供）

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