清明連假平均訂房率近5成！ 僅「一縣市」破6成奪冠

4月初就是4天清明節連續假期，交通部觀光署統計各縣市訂房情況，截至昨天，全國平均訂房率為49.35%；示意圖。（記者黃宜靜攝）

4月初就是4天清明節連續假期，交通部觀光署統計各縣市訂房情況，截至昨天（20日）止，全國平均訂房率為49.35%，其中假期前3天（4月3日至5日）平均訂房率最高前3名，依序為台北市、雲林縣、嘉義市，僅台北市訂房率破6成。

觀光署表示，假期前3天（4月3日至5日）平均訂房率最高前3名，依序為台北市（66.30%）、雲林縣（56.42%）、嘉義市（50.87%）；加上台中市、台南市、澎湖縣及連江縣等4個縣市，共7縣市超過總平均49.35%。

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細究連假每天訂房率來看，其中4月3日訂房率前3名縣市為台北市（70.24%）、嘉義市（66.48%）、雲林縣（63.02%），加上新北市、台中市、台南市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等7縣市，共10縣市訂房率超過5成；而4月4日則是雲林縣（78.65%）、台北市（69.55%）、台南市（61.46%）訂房率名列前3，再加上新北市、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等8縣市，共11縣市超過5成。

至於4月5日訂房率前3名為台北市（59.10%）、連江縣（44.06%）、台中市（40.88%）；連假最後一天4月6日，則是台北市（44.81%）、新北市（32.43%）、宜蘭縣（29.11%）訂房率為前3名。

觀光署分析，清明節連假正值花季與兒童月，活動內容極為豐富，如台北花季（杜鵑花、海芋、玫瑰）、華山／科教館動漫特展；雲林縣有劍湖山世界主題樂園；嘉義市文化路夜市、漫遊嘉義；台中市麗寶樂園兒童節巡遊；台南府城藝文空間－日本剪紙藝術家野津理惠子展、安平五館實境解謎遊戲；澎湖縣「清明孩想玩世界」主打高CP值跳島行程。

觀光署說，不只如此，像是馬祖藍眼淚季開跑、北海坑道夜間搖櫓、東引「追淚小旅行」等的藝術慶典與傳統掃墓清明祭祀，吸引了大量親子客與返鄉人潮，建議提早規劃出遊訂房行程，並多加利用大眾運輸工具，務必於前往之前留意相關資訊。

觀光署強調，以上數據為清明節連假14天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據有所不同。

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