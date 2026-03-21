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    首頁 > 生活

    新北兒童月「動玩童趣會」開跑 4月親子館闖關集點抽好禮

    2026/03/21 13:10 記者翁聿煌／新北報導
    「新北兒童月-動玩童趣會」系列活動會場，小朋友躲在氣球傘下開心玩樂。（記者翁聿煌攝）

    「新北兒童月-動玩童趣會」系列活動會場，小朋友躲在氣球傘下開心玩樂。（記者翁聿煌攝）

    新北市社會局結合130家公托中心及63處公托親子館，辦理2026「新北兒童月-動玩童趣會」系列活動，首波活動21日在市府舉行，副市長朱惕之與300多位家長及幼兒一起跳大會操，將象徵「平安熊大漢」的熊果球滾下五彩繽紛的滑溜布，為今年兒童月活動揭開序幕。

    朱惕之表示，4月份是新北市的歡樂兒童月，全市親子館都有舉辦闖關活動，歡迎0至99歲民眾到各親子館參加，不僅可增加親子關係，還能抽大獎，包括禮券、飯店住宿券等，獎項內容極為豐富，而且藉由遊戲式的主題活動，以及親子自由探索時光，讓幼兒身心得到健康發展。

    動玩童趣會中，先由小朋友最愛的氣球哥哥捏各式動物造型氣球吸引小朋友目光，最後彩蛋是一隻翼手龍，令小朋友及家長驚呼連連，活動中還有「繽紛降落傘」、「星際大戰」、「彩虹大道」及「親子童玩趣味遊戲」等四大闖關區，還有古早味童玩體驗，包含打彈珠、打地鼠、套圈圈、跳青蛙等，讓家長與幼兒在充滿趣味的氛圍下，活動大小肌肉，共創美好回憶。

    社會局長李美珍表示，第二波集點活動將於4月1日至30日於各親子館展開，在活動期間，只要帶學齡前幼兒參加各親子館舉辦的各式主題活動，如幼兒體能、藝術創作、音樂律動、故事繪本、積木等，每場次可累積1點，集滿5點即可參加5月份線上抽獎活動，獎項除禮券、住宿券外，還有滑步車、旋風烤箱、木製家家酒廚房玩具及兒童電動牙刷等，相關活動可上新北育兒資訊網查詢。

    新北市副市長朱惕之（左二）與學前教育發展協會創會理事長羅秀麗（右3）將熊果球放入滑坡布啟動活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長朱惕之（左二）與學前教育發展協會創會理事長羅秀麗（右3）將熊果球放入滑坡布啟動活動。（記者翁聿煌攝）

    「新北兒童月-動玩童趣會」系列活動會場設還有套圈圈 ，讓親子互動。（記者翁聿煌攝）

    「新北兒童月-動玩童趣會」系列活動會場設還有套圈圈 ，讓親子互動。（記者翁聿煌攝）

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