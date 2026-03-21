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    首頁 > 生活

    苗栗文昌祠遵循古禮開中門 高中生任禮生、讀疏文

    2026/03/21 13:02 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市文昌祠開中門，由國立苗栗高商學生擔任禮生及恭讀疏文，讓這項古禮能代代傳承。（記者張勳騰攝）

    苗栗市文昌祠開中門，由國立苗栗高商學生擔任禮生及恭讀疏文，讓這項古禮能代代傳承。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣定古蹟文昌祠今（21）日舉行春祭及文昌帝君聖誕祝壽慶典，依循古禮開中門、行三獻禮，儀式莊嚴隆重，展現注重文風晴耕雨讀的客家傳統，這次邀請曾經參與「士子開中門」的博士開中門及苗栗高商學生擔任禮生及恭讀疏文，象徵開啟智慧之門、傳承之門，也是價值延續之門。禮成後民眾和學子紛紛參拜祈福，希望文昌帝君庇佑學業進步、考試金榜題名。

    今天的開中門活動由文昌祠及苗栗文昌書院客家文化學會等主辦，由副縣長邱俐俐及祠方代負責人劉森賢等人主祭；遵循古禮開中門、敲鐘、擂鼓、鳴炮、向文昌帝君、至聖先師孔子等神位行三獻禮，並恭讀及焚燒疏文，今年由曾參與苗栗縣政府主辦「士子開中門」的博士開中門，並由苗商的學生擔任禮生及恭讀疏文，讓這項古禮能代代傳承，縣內國立苗栗高中、苗商及多所國中小學生也參與盛事，儀式莊嚴隆重。

    此外，苗縣府自2007年起辦理「士子開中門」官辦活動，今年邁入第20屆。透過結合傳統禮俗與現代教育意涵，不僅表揚優秀學子，更深化社會對於崇文重道精神的重視。

    坐落於南苗市場旁的文昌祠創建於清光緒8年（西元1882年），建廟已有一百餘年歷史，過去曾是書院、縣衙臨時辦公處所、文人詩社，見證苗栗縣治與文化的發展，1985年被列為苗栗縣定古蹟。文昌祠主祀文昌帝君，配祀制字先師倉頡及韓昌黎，每年農曆2月3日、8月3日地方各界舉辦春、秋兩季祭典。

    苗栗市文昌祠開中門，由曾參與苗栗縣政府主辦「士子開中門」的博士開中門。（記者張勳騰攝）

    苗栗市文昌祠開中門，由曾參與苗栗縣政府主辦「士子開中門」的博士開中門。（記者張勳騰攝）

    苗栗市文昌祠舉行春祭及文昌帝君聖誕祝壽慶典，儀式遵循古禮進行。（記者張勳騰攝）

    苗栗市文昌祠舉行春祭及文昌帝君聖誕祝壽慶典，儀式遵循古禮進行。（記者張勳騰攝）

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