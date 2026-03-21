2026茶山繚療「春澗學」 坪林茶博館登場

新北市坪林茶業博物館「2026茶山繚療」「聲動樂團」演出。（記者翁聿煌攝）

新北市坪林茶業博物館第5年舉辦「2026茶山繚療」，以「春澗學」為主題，活動以坪林為起點，串聯石碇、深坑、雙溪、新店至烏來等大茶山區域，透過市集、茶席體驗、手作工作坊與音樂表演等多元活動，打造可看、可品、可學、可體驗的「大茶山療癒聚落」，21及22日兩天主活動期間，邀集在地品牌與職人團隊參與，民眾可在春日山林間感受茶、山、水交織的療癒力量。

新北市文化局副局長于玟表示，新北市持續推動「綠色山林美學廊帶」文化政策，今年「茶山繚療」從坪林出發，透過在地文化、工藝與餐飲的跨域合作，讓茶山文化以更貼近日常生活的方式被看見，透過多元體驗活動，帶領民眾重新認識新北大茶山地區的山林風景、人文故事與產業文化。

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主辦單位表示，兩天活動推出多場結合茶文化與自然風土的手作工作坊，包括噴霧工作坊、植物染布體驗、書籤編織工作坊、南瓜糕手作工作坊及「潤邊茶席」茶席品茗體驗等，現場邀請國際級「聲動樂團」與石碇百年老屋「漫縵山房」等團隊演出，以音樂陪伴民眾在茶香與山林之間感受春日氛圍，下午《少年與他的家鄉》紀錄片放映與映後分享，透過坪林在地少年的生命故事與成長視角，重新詮釋家鄉與地方記憶的價值。

22日活動則持續推出系列體驗與表演，包括植物香氛調製的「草木之息」工作坊、茶席體驗「熟香包種茶」、以及地方刊物「走水」講座，帶領民眾認識坪林茶山永續提案，下午則安排「靈感流域」樂團，由許綺娟及團員融合手碟、吉他、Tabla鼓、印度笛與人聲及黃培育等團隊的接力演出，在茶山山谷中以音樂延續春日的療癒氛圍。

「2026茶山繚療」活動，結合市集、茶席體驗、手作工作坊與音樂表演。（記者翁聿煌攝）

「2026茶山繚療」主活動在坪林茶業博物館舉辦「茶山市」亮點市集。（記者翁聿煌攝）

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