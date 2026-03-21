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    首頁 > 生活

    清明前2週休國道通行費7折 1968可即時掌握路況

    2026/03/21 12:50 記者黃宜靜／台北報導
    115年清明節連續假期國道收費措施。（高公局提供）

    115年清明節連續假期國道收費措施。（高公局提供）

    清明連假許多人返鄉掃墓，交通部高速公路局表示，為提供民眾國道即時路況資訊服務，持續精進「高速公路1968」App，全面整合多元國道即時資訊，協助用路人於行前及行車途中即時掌握國道動態，提升行車安全與旅運品質；另，為分散連假期間尖峰時段車流，清明節前兩個週休實施單一費率再7折。

    高公局表示，為使駕駛一次取得國道全方位資訊，「高速公路1968」App提供即時路段績效、即時影像、路況事件、服務區停車位及充電樁數量等多項資訊，並連結中央氣象局天氣資料（如累積雨量、雷達回波），確保用路人可隨時獲取最即時、最完整之國道動態。

    高公局續指，針對「自訂推播」及「路況播報」功能，使用者可依需求訂閱管制、事故、壅塞、施工、天候等事件，於行車時開啟定位與語音播報，主動接收即時資訊。同時一併整合警廣電台網路廣播，支援「背景播報」功能，可將App縮小為懸浮視窗，於使用其他應用程式時，也能持續接收路況資訊，確保資訊不漏接。

    高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，清明節前兩個週休（3月21日、22日、28日及29日）實施單一費率再7折，清明節連假期間（4月3日至6日）實施單一費率及每日0至5時暫停收費等措施。

    「高速公路1968」App提供即時路段績效、即時影像、路況事件、服務區停車位及充電樁數量等多項資訊。（高公局提供）

    「高速公路1968」App提供即時路段績效、即時影像、路況事件、服務區停車位及充電樁數量等多項資訊。（高公局提供）

    高公局續指，使用者可依需求訂閱管制、事故、壅塞、施工、天候等事件，於行車時開啟定位與語音播報，主動接收即時資訊等。（高公局提供）

    高公局續指，使用者可依需求訂閱管制、事故、壅塞、施工、天候等事件，於行車時開啟定位與語音播報，主動接收即時資訊等。（高公局提供）

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