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    首頁 > 生活

    南投焚化爐環評會 羅美玲籲警執法謹守比例原則避免衝突

    2026/03/21 12:51 記者張協昇／南投報導
    立法委員羅美玲向警方表示，希望警方執法注意比例原則，避免南投焚化爐環評會再發生衝突。（圖取自羅美玲臉書）

    立法委員羅美玲向警方表示，希望警方執法注意比例原則，避免南投焚化爐環評會再發生衝突。（圖取自羅美玲臉書）

    針對南投縣名間焚化爐二階環評範疇界定會議爆發警民衝突，警政署事後派員到立委羅美玲辦公室進一步說明警方當天執法過程，羅美玲也當場向警方表示，由於4月1日將再度召開該案延續會議，希望警方執法應注意比例原則，務必兼顧秩序維護與民眾安全，避免警民衝突再次發生。

    南投縣政府本月16日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，爆發警民衝突，造成警民多人受傷，包括1名女警遭咬傷及在推擠過程中跌倒致腦震盪，並有兩位民眾遭警方依妨害公務、毀損罪嫌送辦，立法委員羅美玲與名間鄉反焚化爐自救會事後召開記者會，質疑警方執法過當，是引爆衝突根源。

    而警政署事後也主動派員到羅美玲辦公室進一步說明警方執法過程，強調當天第一線員警面對抗爭場面，承受相當大的壓力，對於是否執法過當會進一步瞭解檢討。羅美玲也當場向警方表示，基層員警面對抗爭場面確實會有壓力，但從現場畫面來看，當天警方動員大批警力，並配置鎮暴裝備來面對手無寸鐵的民眾和長者，民眾雖有丟茶葉表示不滿，但是否已達需要強力壓制的程度，仍有檢討空間，希望警方在維護秩序的同時，也必須謹守比例原則，避免造成不必要的對立與傷害。

    南投焚化爐16日召開環評會二階環評範疇界定會議時，民眾丟撒茶葉表示不滿 。（資料照，記者張協昇攝）

    南投焚化爐16日召開環評會二階環評範疇界定會議時，民眾丟撒茶葉表示不滿 。（資料照，記者張協昇攝）

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