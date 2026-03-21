北市府缺8千人全國居冠 蔣萬安提增專案獎金、導入新技術、居家辦公留人才

台北市府正面臨人才短缺問題，自去年以來缺工多達8000人以上。台北市長蔣萬安參與就業博覽會會前坦言，這是北市府面臨的一大挑戰，目前正透過3方面著手，盼留住人才。（記者塗建榮攝）

台北市府就業服務處今（21）日舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，台北市府正面臨人才短缺問題，自去年以來缺工多達8000人以上。台北市長蔣萬安參與就業博覽會會前坦言，這是北市府面臨的一大挑戰，目前正透過3方面著手，盼留住人才。

《天下雜誌》日前報導全台公務員出走情況，台北市缺額率高居第一，蔣萬安表示，他們朝向多管齊下方式解決困境；第一、對於用人困難的工程單位，擬定重大專案獎勵金計畫，希望能留住人才；第二、對於職務繁重的社會局、衛生局、建管處等單位，持續努力充實人力，並導入新技術減輕同仁負擔。

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蔣萬安說，第三、他們持續打造友善職場環境，包括彈性工時、居家辦公，並增加市府員工友善托育名額等，台北市府團隊同仁除了要服務市民外，團隊也會照顧好市府同仁，打造以人為本環境，也確保市政府持續的培養優秀人才、留住人才。

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