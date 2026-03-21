台南市定古蹟黃家古厝內打網球 傳承後壁軟網的榮耀有故事

在台南市定古蹟後壁黃家古厝開打軟式網球。（後壁公所提供）

在台南市定古蹟後壁黃家古厝開打軟式網球，別開生面，意在傳承後壁軟網光榮事蹟，培育選手，繼續為後壁爭光，今天（21日）軟式網球友誼賽就在古厝的庭院舉行，氣氛熱烈，總統府資政黃崑虎很高興球賽在現居家門前舉辦，與立委賴惠員肯定歷年國手薪火相傳，為球員打氣鼓勵。

黃家古厝每年舉辦中秋音樂會成為盛事，今年開春後竟舉辦軟網友誼賽，由黃家古厝基金會主辦、後壁國中協辦，並由後壁國中教練方燕玲統籌串聯學校與歷屆好手回鄉打軟網。40年前，後壁軟網小選手在黃家古厝的呈堂前揮拍練球的場景，古厝成為後壁軟網孕育夢想的搖籃，歷歷在目，軟網友誼會舉辦緣起，十分溫馨。

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除了後壁國小、後壁國中 及後壁高中球員，更邀集曾征戰亞運的優秀國手包括余凱文、林韋傑、黃詩媛、徐巧楹等人參加友誼會。其中，黃詩媛為後壁子弟，從後壁國小、國中到高中歷經完整三級銜接體系的栽培，征戰亞運，為家鄉爭光，成為後壁軟網深耕成果最動人的見證。

後壁區長李至彬表示，1984年後壁國小軟網隊在黃崑虎支持下，遠赴日本山中湖參加國際賽一舉奪得金牌，為後壁軟網發芽茁壯的重要起點。黃崑虎擔任台南縣軟式網球委員會主委後，只要在區運勇奪金牌，就帶領選手出國旅遊、犒賞教練團，接續前台南市議長賴美惠也全力支持家鄉，培育學生站上更大的舞，後壁軟網人才輩出，戰績斐然。

後壁國中校長高儷玲說，後壁軟網的成就，來自制度化培育與世代接力，此次友誼賽重返黃家古厝，不僅是一場競技交流，更是一場情感的回歸與榮耀的傳承。

台南市定古蹟後壁黃家古厝舉辦軟式網球友誼會，球賽就在庭院前開打，別開生面。（後壁區公所提供）

總統府資政黃崑虎（右一）很高興球賽在家門前舉辦，與立委賴惠員（左三）、後壁區長李至彬（左二）等人肯定參賽選手。（後壁公所提供）

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