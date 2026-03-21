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    首頁 > 生活

    教育部推60億高教人才計畫 促國立大學啟動新制

    2026/03/21 11:29 記者林曉雲／台北報導
    國立台灣大學今日召開校務會議，會中報告教育部「大學校院高等教育人才永續發展促進計畫」。（記者廖振輝攝）

    國立台灣大學今日召開校務會議，會中報告教育部「大學校院高等教育人才永續發展促進計畫」。（記者廖振輝攝）

    面對高教人才流失與國際競爭壓力升高，教育部推動「大學校院高等教育人才永續發展促進計畫」，規劃投入60億元經費，透過制度化攬才與留才機制，協助大學強化師資結構與國際競爭力。

    國立台灣大學今（21）日召開校務會議，研發長吳忠幟在會中報告教育部「大學校院高等教育人才永續發展促進計畫」。

    教育部指出，未來5年國內大學將有約2成教師屆齡退休，加上國際人才流動加劇，各國紛紛以高薪延攬學術人才，我國教師薪資水準相較國外仍具落差，已對延攬優秀師資形成壓力，在此之下，政府希望透過專案計畫，提供穩定財源支持，讓大學能更具彈性設計待遇條件。

    依教育部規劃，計畫以國立大學為優先對象，並須符合高教深耕相關門檻，各校需提出5年期人才永續發展計畫，經校務會議通過後，報教育部審議，內容須涵蓋師資進用規模、重點發展領域、國際薪資競爭分析、經費來源規劃，以及教師支持與留任制度等，強調由學校自主規劃、因校制宜。

    在實際獎勵機制上，教育部計畫鎖定新聘教師，包括具研究潛力、學術表現，或具產業實務經驗者，也鼓勵延攬外籍教師，獎勵分為到任獎金與留任獎金兩類，其中到任獎金由教育部與學校以4比1分擔，留任獎金則為2比1分擔，並須通過績效評估後，方可持續領取，以確保資源投入與教學研究成果相互連動。

    此外，教育部要求各校設立專責審議與管理機制，並建立專帳制度與查核機制，確保經費運用透明，各校每年須提報執行成果，作為後續經費核配與政策調整依據。教育部強調，計畫採10年期推動，分2期執行，目標在於建立長期且穩定的攬才制度，從制度面改善高教人才環境，提升我國大學在國際學術體系中的競爭地位。

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