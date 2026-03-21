台南新營民榮里環保志工隊週六清晨掃街12年 志工：打掃是件快樂的事

新營區民榮里環保志工隊和「鄰居」台電嘉南供電區處員工一起打掃。（黃新義提供）

台南市新營區民榮里環保志工隊，固定每週六清晨6點準時投入環境清潔工作，至今持續掃街12年默默付出，守護里內整潔，「鄰居」台電嘉南供電區處今天（21日）出動10名員工攜手合作，和環保志工進行新營公園路庭園步道的清掃，合力做好里內環境整潔。

里長黃新義感謝台電嘉南區處的支持與協助，60多人協力將600多公尺長的公園路打掃乾淨，連同兒童攀爬區及極限運動公園都很整齊，清走垃圾和落葉，讓民榮里里民能擁有舒適、安心的運動與休憩空間。

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黃新義從擔任民榮里長後，特地成立里環保志工隊至今12年，在里內選定4條掃街路線，1週1線，固定每週六清晨6點召集環保志工打掃街道、公園綠地和步道，很多是上了年紀的阿公阿嬤，黃姓阿嬤說，早起掃街當運動，還能和志工夥伴同行閒話家常，打掃是件很快樂的事，每週都很期待。

新營公園道今天打掃乾淨。（黃新義提供）

新營區民榮里環保志工隊每週一路線打掃里內環境，里長黃新義（中）也都要動手打掃。（黃新義提供）

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