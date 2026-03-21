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    首頁 > 生活

    多元族群影展昨台南新光影城開幕 至3/29免費觀賞17部影片

    2026/03/21 10:51 記者洪瑞琴／台南報導
    第3屆「凝視與傾聽：多元族群影展」場次表。（圖由南市客委會提供）

    第3屆「凝視與傾聽：多元族群影展」場次表。（圖由南市客委會提供）

    第3屆「凝視與傾聽：多元族群影展」昨在台南新光影城開幕，精選17部影片，主題涵蓋原住民、客家、新住民、難民與跨國移民等議題，即日起至3月29日採線上免費報名，透過影像帶領觀眾看見不同族群的生命故事。

    策展人林杏鴻表示，台灣簽署《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD），象徵對族群平權的重視。台灣本身就是多族群社會，希望藉由影展讓不同背景的人有對話與交流的機會，也為族群主流化打造一個平台。

    南市客委會主委陳新裕指出，不論來自哪裡，只要來到台灣、來到台南，就是這片土地的一份子。希望透過影像與聲音，讓更多人理解不同族群的生活樣貌，在理解中學會尊重，進而達到共榮共好的目標。

    影展於20日在台南新光影城開幕，邀請客家金曲歌手羅思容擔任嘉賓並現場演出，為為期9天的活動揭開序幕。開幕片《反抗．終章—台灣招魂》以作家李喬的生命歷程為主軸，透過閱讀、書寫與音樂等日常片段，結合讀劇與影像創作，呈現其將生命經驗與反抗精神融入文學的過程。導演陳麗貴表示，作品歷時1年半完成，最終以「反抗精神」作為敘事核心。

    南市客委會表示，本屆影展自即日起至3月29日，採線上免費報名，民眾可透過ACCUPASS平台報名，也開放現場候位入場，邀請民眾一起走進電影院，透過電影看見族群故事、聽見多元聲音。

    金曲客家歌手羅思容為第3屆「凝視與傾聽」影展開幕獻唱。（圖由南市客委會提供）

    金曲客家歌手羅思容為第3屆「凝視與傾聽」影展開幕獻唱。（圖由南市客委會提供）

    第3屆「凝視與傾聽：多元族群影展」，20日晚在台南新光影城開幕登場。（圖由南市客委會提供）

    第3屆「凝視與傾聽：多元族群影展」，20日晚在台南新光影城開幕登場。（圖由南市客委會提供）

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