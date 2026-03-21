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    首頁 > 生活

    柚子醫師女兒遭校園霸凌風波 延平中學最終聲明強調一切依法：盼各界停止臆測

    2026/03/21 10:47 記者甘孟霖／台北報導
    「柚子醫師」去年12月透露，女兒在校遭同學以腳踹頭，導致重傷住院。（擷取自「柚子醫師」臉書）

    「柚子醫師」去年12月透露，女兒在校遭同學以腳踹頭，導致重傷住院。（擷取自「柚子醫師」臉書）

    網紅醫師「柚子醫師」陳木榮日前透露自家女兒遭霸凌，19日更指控，延平中學在調查過程走漏風聲，導致孩子再度受傷害。延平中學發布聲明稿強調遵守保密規定，盼各界勿透過各種形式臆測、討論，以免未成年學生二度受傷。

    延平中學表示，對於近期發生的校園事件，引發社會各界關心與擔憂，甚至因此佔用社會資源，深感抱歉，為重申守護學生的決心，並讓校園回歸安定，特別說明處理立場與作為。首先學校已嚴格依據教育部《校園霸凌防制準則》相關規定，在教育局督導之下，委請具備法律與輔導專業的外部委員組成調查小組，完成詳盡客觀調查，並依法規、依程序進行後續處置。

    此外，對於本次事件調查細節與結果，延平中學強調須嚴格遵守相關保密規定，懇請各界體諒教育現場的法規限制，停止不必要的臆測與討論，給予受傷與受挫的孩子們一個安靜修復與成長的空間，回歸校園體制，透過輔導與管教陪伴孩子成長。

    延平中學強調，本案已調查完畢，懇請各界人士切勿再用各種形式進行臆測、討論、傳播，以避免造成未成年學生二度受傷」，真正做到保護每一位學生。延平中學始終以守護學生的身心健康為首要任務。再次為本次事件引發的社會波瀾致上歉意，感謝各界的指教與關心。為保護未成年學生隱私並讓校園回歸寧靜，後續將不再針對本案進行公開發言與回應，敬請見諒。

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