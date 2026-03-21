從社區到市府都動起來 颱風攪局台南災防評比照樣拿高分

公私協力建置防護網，左鎮推動農用工具投入防災應變。（圖由台南市府提供）

2025年災害防救業務訪評成績出爐，台南市在中央各項評核指標中一舉拿下6項「特優」、16項「優等」及1項「佳等」，整體成績創下歷年最佳紀錄。

台南市政府災害防救辦公室強調，災害防救是長期且持續的工作，「公私協力」更是防災策略核心。近年來積極推動在地防災能量建構，已輔導成立50處水患自主防災社區、16里土石流自主防災社區及10處韌性社區，並培育超過8000名防災士，深入基層協助第一線應變。

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市府災防辦指出，中央災害防救業務訪評採分區聯合辦理，台南市被劃分在「C區」，與高雄市、雲林縣、屏東縣、嘉義縣及嘉義市等南部縣市同組進行評核與交流。原訂去年11月在雲林縣舉辦聯合訪評大會，因颱風取消實地訪視，改採電子資料審查。

南市完整的災防整備成果，在多項關鍵業務中脫穎而出，包括行政院災防辦、內政部民政司、交通部航港局、農業部農村發展及水土保持署、農業部林業及自然保育署及核安會等評比，皆獲最高榮譽「特優」。

災防辦說，面對極端氣候與複合型災害挑戰，未來市府將持續強化減災與整備機制，在公私協力下強化整體防災體系，建構更完善的城市防護網。

南市引進新型充氣式防洪牆，基層進行組裝操作訓練。（圖由台南市府提供）

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