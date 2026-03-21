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    首頁 > 生活

    春季觀星最佳入門 下週3場星月秀

    2026/03/21 10:10 記者甘孟霖／台北報導
    月球接近昴宿星團示意圖。（台北天文館提供）

    月球接近昴宿星團示意圖。（台北天文館提供）

    春季抬頭望就有精彩天象！台北市立天文館表示，下週起將有一連串月球與多個亮眼星體近距離接近的天象，構成景緻浪漫又容易觀賞的「星月共舞」畫面，為日常夜晚增添一抹驚喜。天文館表示，這類與月球共舞的天象特別適合觀星初學者，找到月亮後就能順勢辨別周邊星體。

    天文館指出，首天登場的是3月23日傍晚的「月掩昴宿星團」。當天日落後，一彎眉月懸於西方天空，緊鄰有「七姊妹」之稱的昴宿星團（M45），這個被譽為星空珠寶盒的星團，由大量年輕藍色恆星組成，是最容易觀賞的星團之一。當晚昴宿星團如碎鑽般點綴在月牙旁，視覺效果極佳，即使在都市也能以肉眼辨識其中較亮的星點；若搭配雙筒望遠鏡，還能看見當中緊密簇集的星團成員，是觀星入門的絕佳目標。建議民眾把握天黑後至20時30分前這段時間，選擇西方無遮蔽的開闊地點觀賞。

    3月26日，月球將移至雙子座附近，與明亮的木星接近並上演「木星合月」；27日則輪到雙子座一等亮星北河三接力與月球同框；3晚不同風格的星月組合，無論抬頭觀賞或隨手拍照，都別具看點。

    天文館表示，這類「月球帶路」的天象特別適合初學者，只要先找到明亮的月亮，就能順勢辨識周邊星體，是認識星空的捷徑。而隨春季天氣逐漸穩定，正是欣賞夜空的好時機，歡迎民眾週六19至21時至天文館透過天文望遠鏡實際觀星！

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