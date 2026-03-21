林強帶頭！「有塩人大舞台」為大港開唱暖場吸引逾萬人

有塩人大舞台重頭戲「悠悠鹹鹹前夜祭」，由知名音樂人林強領銜Gibson、PUZZLEMAN、鹽埕老店頭家、社區媽媽舞蹈教室、鹽埕國小音樂班，將鹽埕化身為最時髦、青銀同樂的城市派對現場。（經發局提供）

國際級指標音樂祭「大港開唱」今、明在高雄駁二港區登場，知名音樂人林強帶領在地巨星，推出「有塩人大舞台」暖場，吸引逾萬樂迷參與。

高雄市政府指出，大港開唱適逢20週年里程碑，本屆不僅號召橫跨日本、法國、芬蘭等多國音樂人，總計破百組演出陣容登場，更與高市府攜手舉辦「有塩人大舞台」系列活動。

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其中重頭戲「悠悠鹹鹹前夜祭」，由知名音樂人林強老師領銜藝術家Gibson、音樂人PUZZLEMAN，帶領鹽埕老店頭家、社區媽媽舞蹈教室、鹽埕國小音樂班等「在地巨星」，於鹽埕第一公有市場、鹽埕國小、捷運站前廣場等地現身表演，將鹽埕化身為派對現場，吸引破萬人次樂迷提前抵達高雄、漫步埕市街區，提前揭開大港開唱序幕。

林強指出，多年前曾走進改造前的鹽一市場演出，那時市場未經修繕，帶著一種歲月的靜謐；這次趁著大港20週年再度回來，看見老市場翻轉出新的生命力，在空間上更加明亮美麗，老攤商與青年攤共榮，交織出獨有的「美好塩味」，感受到港都那份悠悠鹹鹹、卻又充滿活力的文化底蘊。

高雄市經發局補充，響應活動至本週日（3月22日）截止，只要走進春福Chhun Hok、餽咻、開壺咖啡、阿囉哈滷味等15家鹽埕在地老字號與特色店家消費，就能享有單筆折扣或精美贈禮。

知名音樂人林強領軍大港開場前夜祭活動。（高市府提供）

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